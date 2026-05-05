賴清德搭友邦專機往返 王鴻薇：若未來「援例」更凸顯台灣外交困境

針對賴此行搭乘史瓦帝尼國王專機往返，國民黨立委王鴻薇表示，此舉實屬「例外」，若未來出訪「援例」辦理，將更加凸顯台灣的外交困境，我國元首應能大大方方出訪，不應因外部壓力使外交蒙上憂慮。（記者陳逸寬攝）

總統賴清德結束出訪友邦史瓦帝尼行程，今（5日）返抵國門，針對賴此行搭乘史瓦帝尼國王專機往返，國民黨立委王鴻薇表示，此舉實屬「例外」，若未來出訪「援例」辦理，將更加凸顯台灣的外交困境，我國元首應能大大方方出訪，不應因外部壓力使外交蒙上憂慮，並呼籲民進黨政府應把握契機營造兩岸對話環境，以化解元首外交面臨的波折。

王鴻薇指出，賴總統搭乘友邦國王的專機出訪確實是一個「例外」，希望中華民國總統出訪邦交國，這是理所當然的事情，未來總統出訪不能夠「援例」辦理，否則將更加凸顯台灣外交困境。「所以也希望出訪邦交國，我們的總統可以大大方方的出訪，不需要用這樣一個就是坐人家的專機，那這樣的話，事實上使得我們這樣的一個所謂的元首外交，還是蒙上了一些讓大家憂慮的地方。」

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外界認為中共越是打壓，反而台灣在國際上越會被關注。王鴻薇表示，中國不應對我國元首出訪邦交國進行阻撓，因為台灣長期以來仍維持一定數量的邦交國，歷任總統包括國民黨執政的馬英九時期及民進黨的蔡英文時期，都曾進行邦交國訪問行程，其中史瓦帝尼等國也多次納入出訪範圍，若相關外部壓力持續升高，反而可能使國際社會對台灣處境產生更多理解與同情。

王鴻薇也說，在「鄭習會」後，原本帶來善意，包含旅遊與直航等，但遺憾的是，民進黨政府未能把握當前契機，使兩岸關係仍持續陷入緊張與膠著，也因此讓賴清德此次出訪邦交國行程出現波折，她認為，當前關鍵在於如何營造兩岸可對話、可交流的環境，逐步恢復基本溝通機制，仍有其必要性。

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