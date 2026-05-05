藍營彰化縣長提名「狼來了」？中常會仍未列入 王惠美出訪歐洲

彰化縣長王惠美（左）明天率隊出訪歐洲，今天上午她視察員林市雨水下水道工程規劃。（縣府提供）

國民黨彰化縣長提名喬不攏，秘書長李乾龍昨（4日）表示這週會有好消息，但今天改口聲稱尚在徵詢階段，沒有最新進展，據悉，明（6日）下午2點國民黨中常會討論議程，還是未列入徵召提名人選提案，時程一再延宕，相比民進黨參選人立委陳素月好整以暇應戰，藍營基層狂酸「狼來了！」直言感慨，「人家都已經打選戰打到那了，國民黨還在那邊找人⋯⋯」。

黨內人士表示，到今天中午，中常會明天議程（草案）還是未把提名人選列入討論項目，明天縣長王惠美也要率隊前往歐洲考察，回國後的中常會開會時間已是5月20日，正是520總統就職日，在黨主席鄭麗文特別在意王惠美的看法與態度下，很可能確定人選真的要等到520之後了。

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黨內人士指出，新北市長劉和然已經表達得非常清楚，也多次明確表明自己確實沒有參選彰化縣長的意願與規劃，黨內大老其實也知道他不想選，大老們還是要積極勸進，期待他改變心意，目前從劉和然公開受訪表明拒絕來看，大老們應該不會再強人所難，非要劉和然不可。事情發展到此，只好回到起點，從目前積極表態的4人挑選，包括立委謝衣鳯、前立委柯呈枋、前彰化副縣長洪榮章、前考紀會主委魏平政，時間上應該還是會再拖，樂觀看5月底，拖到6月也極有可能。

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