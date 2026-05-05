李四川小琉球持分農地竟有違建 鄰近「李家祖厝」卻蓋工廠、分租謀利

李四川的持分農地上出現鐵皮違建。（記者陳彥廷攝）

國民黨新北市長參選人李四川自日前傳出親弟李賜福是家鄉小琉球的「環保蟑螂」後，今天又再爆出持分的農地上竟有疑似工廠的違建，甚至還分租給4間店面使用，甚至連李賜福的子女都曾在此經營餐酒館，也遭外界批評「都市計畫專家違反都市計畫法」？

李四川在家鄉小琉球擁有11筆土地，每筆皆持分1/8，其中的「琉球鄉本漁段一地號（0001-0000）」，屬都市計畫使用分區的農業區，但卻在約莫8年多前開始大興土木建造約4間的鐵皮屋，引來在地人好奇，後續還出租營業，而在農地涉違建蓋鐵皮屋已明顯違法。

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當地人指出，當地為所謂的「姓李仔」聚落，還有間「李家祖厝」，李氏宗族於此開枝散葉，李賜福在這4間鐵皮屋的對面還曾經營民宿，可見此地確實是李四川家族所繼承範圍，李四川與李賜福同時持分並不令人意外，島上各大姓氏在大宗土地持分達五十、上百人都稀鬆平常，不過，近年隨小琉球土地地價因觀光發展水漲船高，變得更有價值，違法使用也變得時有所聞。

該鄉親說，較令人意外的是，李四川不論是在島內或是到台灣本島，長年對外塑造的都是都市大型工程專業，但反觀其所持分的農地卻違反都市計畫法，加上連姪女都曾在此經營事業，若連自己的地被怎麼樣利用都不清楚，怎麼解釋都會傷到人設。

李四川的持分農地上出現鐵皮違建。（記者陳彥廷攝）

李家祖厝就在附近。（記者陳彥廷攝）

李賜福曾經營的民宿就在李四川的土地持分違建對面。（記者陳彥廷攝）

李四川的持分農地上出現鐵皮違建（右側），左為李賜福曾經營的民宿。（記者陳彥廷攝）

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