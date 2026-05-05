前白委林國成轟賴清德三字經遭訴 裁押柯文哲法官判他拘役20天

林國成。（資料照）

時任民眾黨不分區立委林國成去年7月20日參加黨內舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」公開集會活動時，手持麥克風罵總統賴清德三字經，該活動同時透過Youtube直播。總統賴清德事後對林國成提告，檢方依公然侮辱罪起訴林。全案於今日審結，台北地院判處林國成拘役20天，得易科罰金，可上訴。

檢方調查，林國成當日5次辱罵賴清德，其中包含三字經的幹Ｘ娘以及「幹Ｘ娘」、「打領帶（台語發音）」，認為貶損告訴人個人社會評價，依涉犯公然侮辱罪起訴林國成。然而，碰巧的是，本案的承審法官，為二度裁押前台北市長柯文哲的呂政燁。

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上次開庭時，林國成主張，當天他本沒有想要使用激烈字眼，但看到風災後災民重建家園非常辛苦，政府所為對不起災民，加上現場民眾情緒激動先以三字經飆罵，他才受到影響忍不住脫口而出，但他是針對公共議題評論，非針對賴總統本人。

林國成說，自己在事後已於臉書公開道歉2次，且檢察官指控他「連續」辱罵賴清德並非事實，他解釋，雖然第一句確實罵三字經，但後面全改為「打領帶（台語）」，因為他覺得作為民代不能隨之起舞，所以改口。

呂政燁當日開庭時，曾說「你（林國成）看到傳票上法官的名字應該有嚇一跳」但他強調審理過程並無預設任何立場，說「自己會依法處理，就像當時柯文哲要寄辭職信，即使檢察官反對，我還是讓他寄」。有趣的是，呂政燁也當庭詢問林國成有沒有可能認罪，判處最輕處分1000元。不過，林國成表示，自己承認發言有不當之處，但判決部分仍尊重法官判斷，由法官進行判決。

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