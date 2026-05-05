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    首頁 > 政治

    藍營國防特別預算砍多少喬不攏 羅美玲：內部鬥爭不應綁架國安

    2026/05/05 14:55 記者方瑋立／台北報導
    民進黨籍立委羅美玲。（資料照）

    民進黨籍立委羅美玲。（資料照）

    立法院明天（6日）將再次協商「國防特別預算條例」，國民黨團大會所謂「黨版」仍喬不攏起內鬨，國防特別預算實質審查期間恐拖延至「川習會」後。對此，立法院外交及國防委員會民進黨籍立委羅美玲今（5）日受訪表示，刻意將預算審查拖延至川習會後，迎合中國期待，恐令台灣重要裝備與戰力建構將被延宕，並且衝擊美台互信、徒增區域風險，「國民黨內部鬥爭不應綁架國安議題」。

    政府擬提出分為8年期的1.25兆元國防特別預算，分七大類型項目，透過軍購、商購籍委製等重要途徑，大幅提升台灣防衛韌性及不對稱戰力建構，同時透過台美共同研發合作等方式，建構台灣國防自主能力、厚植本土國防產業。

    然而，該特別預算的「法源基礎」國防特別條例，已從去年11月在立院卡關至今，導致預算本體的審查，恐延宕至預計於本月14日舉行的「川習會」之後才可能審竣。

    針對國防特別預算審查延宕恐對台灣造成的影響，羅美玲今天受訪說，國民黨對軍購案遲遲議而未決，若刻意拖延至川習會後，首先最受影響的是台灣自身的國防準備，重要裝備與戰力建構將被延宕。

    其次，她指出，這也會對美台互信造成傷害，讓美方與盟友質疑台灣自我防衛的決心，進而影響未來軍售與安全合作。

    羅美玲也說，更嚴重的是，預算的拖延正好迎合中國期待，反而增加區域風險；她強調，國民黨內部鬥爭不應綁架國安議題，甚至將軍購當作與中國交易的政治籌碼，這樣的行徑，將傷害的是中華民國國土的安全，以及台灣的國際信用。

    國防特別條例去11月27日函送立院審查 至今未審竣已實質拖延

    民進黨立委沈伯洋受訪則指出，國防特別條例審查從去年至今，已經實質上造成拖延，立法院向國際多次釋出錯誤訊號，累積久了就會產生「不信任」，各國廠商更會懷疑是否以後還要跟台灣合作。

    沈伯洋強調，國民黨刻意拖延台灣的國防預算，就是給習近平更多的影響力，可以在與川普會面時，有更多的談判籌碼，以要求美國停止協助台灣國防的發展以及安全合作。

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