搭史國國王專機返台 賴清德：台灣人有權利走向世界

總統賴清德5日與史瓦帝尼副總理札杜莉一同搭乘史國國王專機返抵台灣。（記者朱沛雄攝）

總統賴清德2日突破中國封鎖前往非洲友邦史瓦帝尼進行國是訪問，今天上午搭乘史國國王專機返抵國門。賴清德在桃園機場談話中感謝史瓦帝尼國王及人民的堅定支持，他強調，地球是圓的，世界是大家的，台灣是世界的台灣人，就是世界人，台灣人有權利走向世界，不會因為打壓而退縮。

總統賴清德2日搭乘史瓦帝尼國王專機前往非洲友邦史瓦帝尼進行國是訪問，昨晚結束史國訪問行程，由史瓦帝尼副總理札杜莉陪同搭乘該專機離境返台，專機上午平安降落桃園國際機場。

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賴清德在下機後的返國談話中表示，「我們回來了！」歷經84個小時，來回2萬5000公里的飛行，圓滿完成這次拜訪友邦史瓦帝尼的外交任務，平安返抵國門。他要代表台灣人民感謝史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世、史國政府以及全國人民，謝謝他們真摯、溫暖和無比堅定的支持。

賴清德說，雖然台灣和史瓦帝尼王國相隔萬里，但兩國人民的情誼和信任卻無比緊密。他也向親自陪同數萬公里的航程，確保他和訪團順利往返的札杜莉，表達最真摯的感謝之意，並盛讚她是航空版溫馨接送情的最佳女主角。

賴清德表示，經由這次訪問，見證了台灣和史瓦帝尼在能源安全、產業投資、農業合作、智慧醫療、婦女權利及文化教育等領域交流的具體成果，這不僅是兩國超過半世紀友誼的象徵，更是台灣與國際夥伴共同創造安全、繁榮與進步的實際行動，中華民國台灣用行動證明，國力展現不在於讓別人屈服，而是為所有人帶來幸福。

賴清德說，有媒體用「突破」形容這趟出訪過程中的波折，但事實上國家元首之間的相互訪問，本來就是再平凡不過，就像出門拜訪朋友一樣，是每一個國家的基本權利。他指出，「這次行程一度受到阻撓，反而讓世界看到台灣人民走向世界的堅定決心和意志」，更突顯以規則為基礎的國際規範、確保全球安全穩定不受到任何破壞，已經是當今國際社會必須重視、刻不容緩的關鍵議題。

賴清德表示，中華民國台灣信守以規則為基礎的各項國際規範，致力於國際社會間的互惠與共榮；這次訪問不僅僅在敦睦邦誼、行使國家的外交權利，更是台灣在所有理念相近國家共同維護國際秩序的具體展現。

賴清德強調，「地球是圓的，世界是大家的。台灣是世界的，台灣人就是世界人，台灣人有權利走向世界，不會因為打壓而退縮」，熱愛和平與自由的台灣人，將會繼續秉持公義與理性，以穩健、負責的態度，在世界的舞台上提供更多的參與跟貢獻。

賴總統感謝國安、外交以及留守國內的政府團隊，在最短的時間內，以最縝密、最嚴謹的安排，讓這次外交任務圓滿達成，確保了國家利益和安全。他也感謝所有協力讓這次任務順利平安的所有理念相近友盟，穩定的國際秩序需要更多像這樣的共同行動，台灣會繼續努力，「台灣加油，天佑台灣」。

賴清德在桃園機場談話中強調，地球是圓的，世界是大家的，台灣是世界的台灣人，就是世界人，台灣人有權利走向世界，不會因為打壓而退縮。（記者朱沛雄攝）

總統賴清德向確保他和訪團順利往返的史瓦帝尼副總理札杜莉，表達最真摯的感謝之意，並盛讚她是航空版溫馨接送情的最佳女主角。（記者朱沛雄攝）

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