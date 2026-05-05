美兩黨前高層齊喊「台灣有事即世界有事」 林右昌：唱衰台灣等於唱衰世界

華府智庫「印太安全研究所」（IIPS）訪問學人林右昌出席論壇時遇到老朋友、美國國防部前副部長瑞特納（Ely Ratner）。（圖擷取自林右昌臉書）

民進黨前秘書長、現任華府智庫「印太安全研究所」（IIPS）訪問學人林右昌，近日出席「全球台灣研究中心」（GTI）論壇。林轉述說，與談的美國民主黨、共和黨前國安高層，不約而同提及「台灣有事，就是世界有事！」他呼籲台灣不要小看自己對世界的重要性，「唱衰自己，等於唱衰全世界！」

林右昌在臉書發文指出，GTI日前舉辦一場精采的公開對談，由《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）主持，與談人包含拜登政府時期，主責印度太平洋安全事務的國防部副部長瑞特納（Ely Ratner）；另一位則是川普第一任期的國家安全顧問、現任總統情報顧問委員會（PIAB）成員歐布萊恩（Robert C. O’Brien）。

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林右昌表示，瑞特納、歐布萊恩，一個是民主黨、一個是共和黨，但同樣強烈支持關心台灣，當天對談內容特別提到一點：「台灣有事，就是世界有事」，因為如果台灣有事，將會比Covid-19跟金融風暴兩件事加起來還嚴重得多。

林右昌有感而發地說，當大家都如此重視台灣的時候，我們台灣真的不要小看了自己對世界的重要性，更不要唱衰自己！他直言「唱衰台灣，就等同於唱衰全世界。」

林右昌提到，他也把握機會與瑞特納敘舊，林回憶，2023年他以內政部長身分赴華府開會時，瑞特納正是當時最重要的對口，對台灣推動全社會防衛韌性給予極大的幫助與貢獻。

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