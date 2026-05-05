造鼠說翻車？ 蔣萬安下午急開記者會 粉專酸：為什麼要打臉王鴻薇

臉書粉專「Mr.柯學先生」今日發布圖卡。（圖擷取自臉書粉專「Mr.柯學先生」）

台北市近期鼠患嚴重，遭外界譏諷為「安鼠之亂」，國民黨立委王鴻薇日前指控是民進黨操作「造鼠計畫」自導自演，此話一出隨即引爆輿論譁然，還有民眾揚言將老鼠送至其服務處。沒想到對於鼠患問題，台北市長蔣萬安今（5日）天下午4點將首度率相關局處首長，召開記者會說明鼠害防治情形。

臉書粉專「Mr.柯學先生」今日發文附上圖卡狠酸，圖卡顯示「王鴻薇：鼠患是民進黨自導自演，蔣萬安下午四點將朝開鼠害防制記者會」，「Mr.柯學先生」揶揄地說「蔣萬安為什麼要打臉王鴻薇」。

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消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「不要囉嗦，台北市抓到老鼠不論生死都送去王奶奶那，證明老鼠真的很多，順便檢查一下老鼠有沒有民進黨證，這樣不是更好嗎？」、「腦海一直浮現下圖萬安轉過去一巴掌，然後說：我下午還要開鼠害防制記者會」、「會不會太扯啊？連老鼠都要扯到民進黨」。

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台北市長蔣萬安（左）、立委王鴻薇（右）。（資料照）

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