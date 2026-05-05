10台企4月訪史瓦帝尼考察商機 簽署進駐產業創新園區投資意向書

南緯實業董事長林瑞岳（左）4月代表我國產業團，與史國商工暨貿易部長庫馬羅（右）簽署投資意向書，展現我國企業進駐「台灣產業創新園區」布局非洲市場的明確意向。（圖擷取自林佳龍臉書）

我國非洲友邦史瓦帝尼上月舉辦國王恩史瓦帝三世登基40週年、58歲華誕暨史國獨立58週年「雙慶」活動，除我國外交部長林佳龍以總統特使身份出席。外交部國際合作及經濟事務司司長葉至誠指出，外交部也特別籌組「台灣產業創新園區（TIIP）產業團」，邀請10家我國企業赴史國實地考察，深入瞭解園區規畫以及當地投資環境。

葉至誠今（5）日於外交部例行記者會說明，該團於4月19日至27日訪問史國，期間參加經貿及投資座談會、戰略儲油槽以及園區簡報說明會，並且實地勘查園區的三期用地，深入瞭解史國整體的投資環境，同時在林佳龍的見證下，由南緯實業董事長林瑞岳代表我國產業團，與史國商工暨貿易部長庫馬羅（Manqoba Khumalo）簽署投資意向書，展現我國企業進駐「台灣產業創新園區」布局非洲市場的明確意向。

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葉至誠指出，史瓦帝尼政經環境穩定、外匯流通自由、勞資關係和諧，且是南部非洲關稅同盟（SACU）成員，深具區域市場發展潛力。我國與史國政府推動「台灣產業創新園區」，規劃導入我國綠能、紡織、製藥以及相關產業，強化在地產業價值並創造就業機會，促進進口替代，銜接南部非洲發展共同體（SADC）市場，同時協助我國企業布局非洲，深化區域的供應鏈連結。

葉至誠說明，本次訪團簽署投資意向書，是推動「台灣產業創新園區」的重要里程碑，更彰顯政府結合產業能量，深化總合外交的具體成果，未來將持續協助我國企業拓展海外市場，推動產業國際化，實踐賴總統「經濟日不落國」的政策目標。

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