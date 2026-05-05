王鴻薇被嗆送老鼠慌到投廢票？ 張育萌：沒什麼能力當好立委

國民黨立委王鴻薇投下廢票。（記者劉信德攝）

台北市爆發「安鼠之亂」，國民黨立委王鴻薇日前指控民進黨操作「造鼠計畫」自導自演，引發網友不滿，甚至有人揚言將老鼠送至其服務處。王鴻薇今（5日）在立院被問到此事，急忙說「我去開會」就關門離去。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，王鴻薇有多怕服務處被送老鼠？藍白要惡意阻擋檢察總長提名，王鴻薇慌到蓋錯，全院唯一蓋成廢票就是王鴻薇，照黃國昌老師的標準，看起來王鴻薇已經沒什麼能力當好立委了，回家抓老鼠比較實際。

張育萌在臉書PO文表示，王鴻薇昨天才喜滋滋，說台北市這麼多老鼠，是因為「民進黨造鼠計畫啟動」，這種鬼話怎麼說得出口？被網友發起「北鼠送薇」，要抓老鼠送到王鴻薇服務處後。今天早上，王鴻薇又縮了，記者一問「有人要抓老鼠送到服務處」，她就匆匆忙忙說「我⋯⋯我去開會」。

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張育萌指出，重點是，開完黨團會議，王鴻薇看起來也沒有回神。今天早上，院會要表決檢察總長人事案。國民黨最重要的任務就是全部投「不同意」，把人事案擋下來，這麼簡單的任務，王鴻薇都可以搞砸，最後開票結果，同意50票、不同意61票，有一張廢票，投廢票的，就是王鴻薇。所有人都傻眼，因為對國民黨來說，團進團出講得很明確，王鴻薇急急忙忙解釋說「因為投票作業時不慎」，把自己的選票搞成廢票。

張育萌直言，講得那麼文謅謅幹嘛，不就蓋錯嗎？蓋錯就蓋錯啊，陳昭姿投立法院長也蓋錯啊，只是國民黨最好的朋友，國昌老師有說過哦「如果連這麼簡單的事情都會搞錯，那你顯然不具有足夠的能力在立法院行使一個立法委員的職權。」照國昌老師的標準，看起來王鴻薇已經沒什麼能力當好立委了。

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