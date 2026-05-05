感謝史國副總理全程陪同 潘孟安：台灣是世界的！

賴清德總統結束訪問非洲友邦史瓦帝尼行程，在史國副總理札杜莉陪同下搭機返抵台灣。賴總統也在返國談話中感謝札杜莉。（記者朱沛雄攝）

總統賴清德突破中國封鎖，成功訪問非洲友邦史瓦帝尼，並搭乘史國國王專機返台，今（5）日上午順利返抵國門。隨行的府秘書長潘孟安稍早發文分享心聲，針對此次出訪遭逢的中國打壓與波折感性回應，強調台灣人走向世界的權利不容剝奪。

「親愛的國人朋友們，我們回來了！」潘孟安發文指出，這次陪同賴總統出訪史瓦帝尼，從5月2日出發到今天，來回飛行了2萬5千公里，雖然身體有些疲累，但內心是充實且激動的，「因為我們帶著友邦史瓦帝尼最真摯的友誼，圓滿完成任務，平安返抵國門。」

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潘孟安續指，這趟旅程雖然相隔萬里，但史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王與史國人民，給了無比堅定的支持與溫暖。特別要提到全程陪同的札杜莉副總理，她飛越數萬公里確保訪團行程順利，這份跨國情誼銘記在心。

潘孟安表示，這趟外交任務並非一帆風順。雖然行程中遇到外力的波折，但國家元首之間的相互訪問，本來就像出門拜訪老朋友一樣，是再平凡不過的權利。這些打壓反而像是一面鏡子，讓世界看見台灣走向國際的堅定意志，也凸顯出守護國際秩序是全球共識。

潘孟安強調，地球是圓的，世界是大家的，台灣則是世界的台灣。台灣人有權利走向世界，我們不會因為壓力而退縮，反而會以更穩健、負責任的態度，繼續在世界舞台上貢獻所長，「我要誠摯感謝外交、國安以及所有留守國內的政府團隊，謝謝你們用最縝密的安排，守護國家利益，讓外交任務順利圓滿。台灣加油！」

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