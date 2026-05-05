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    首頁 > 政治

    外交部榮邦經貿辦事處成立 鎖定引進非洲水果、助巴拉圭肉品業對接商機

    2026/05/05 13:10 記者黃靖媗／台北報導
    外交部國際合作及經濟事務司司長葉至誠出席外交部例行記者會。（記者黃靖媗攝）

    外交部國際合作及經濟事務司司長葉至誠出席外交部例行記者會。（記者黃靖媗攝）

    外交部3月正式宣佈成立「榮邦經貿辦事處」，旨在公私協力於友邦推動榮邦計畫。外交部國際合作及經濟事務司司長葉至誠表示，辦事處成立後，已由國合會規劃進一步細節，成員包括外交部成員與聘用專業經理人，將與民間自發成立的「榮邦經貿公司」共同推動合作。

    葉至誠今日於外交部例行記者會指出，榮邦經貿辦事處正式宣佈成立後，已由國合會協助規劃進一步細節，辦事處成員包括外交部成員與聘用專業經理人，運作方式會採公私協力，民間則有自發成立榮邦經貿公司。榮邦經貿辦事處會與榮邦經貿公司共同推動。

    至於具體運作方式，葉至誠舉史瓦帝尼為例指出，史瓦帝尼位處非洲南端，台灣對許多史瓦帝尼原物料相當陌生，榮邦經貿辦事處便將當地水果馬魯拉果（Marula）介紹予業者，未來會透過駐館與當地業者進一步合作、應用。

    巴拉圭關鍵產業交流團明日訪台 涵蓋19名食品加工業者

    葉至誠也說，友邦巴拉圭「關鍵產業交流團」將於明日至9日來台訪問，產業團共有39名業者，業者領域橫跨食品加工、科技能源、金融投資，當中近19名業者屬於食品肉品加工產業，因應巴拉圭在肉品大豆市場開拓的需求，榮邦經貿辦事處將協助對接。外交部也會依產業屬性，安排參訪我國具合作潛力的企業以及機構，以精準媒合促進雙方實質對接，進一步強化台巴產業鏈結。

    葉至誠指出，外交部也將於本月8日在台北晶華酒店舉辦「2026巴拉圭共和國肉品推廣暨投資商機說明會」，推廣巴拉圭優質肉品，並說明巴拉圭投資商機，供我國企業與巴方政府及產業代表面對面交流。食品加工業者屆時也將與會。

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