嘉市長選舉民調 王美惠獲跨黨派選民支持

立委王美惠第8次獲公督盟「優秀立委」肯定。（立委王美惠辦公室提供）

年底嘉義市長選戰，有電視台最新民調結果顯示，民進黨參選人王美惠以43％支持度，領先藍白共推的民眾黨參選人張啓楷37％，雙方差距為6％。對此，王美惠團隊表示，感謝鄉親的支持，所有民調我們都會審慎參考，也謝謝大家的指導與建議。

張啓楷陣營指出，張啓楷與競選幕僚已和國民黨嘉市黨部密集開會溝通做好相關布局因應規劃，下一階段須加倍努力。

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根據TVBS民調進一步交叉分析顯示，地區方面，東區民眾對張啓楷支持度（43％）高於王美惠（36％）；西區民眾則有49％支持王美惠，高於32％支持張啓楷。政黨傾向方面，民進黨認同者有90％支持王美惠；國民黨認同者有70％支持張啓楷，17％支持王美惠；民眾黨認同者有91％支持張啓楷；中立選民則是41％支持王美惠，高於支持張啓楷的23％，但有36％尚未決定。

地方政壇人士指出，王美惠在嘉市深耕20餘年，曾任4屆議員，當立委進入第2任，接地氣、親和力強的草根問政風格獲肯定，民調結果獲跨黨派市民支持，合乎「選人不選黨」；從民調分析，王美惠在40歲以上選民支持度全面領先對手，顯示王的支持度依舊穩固，更獲中間選民青睞，後勢有拉大與對手差距的空間。

地方政壇人士說，張啓楷空降嘉市在藍白初選擠下國民黨翁壽良，凸顯張媒體人出身、曾任立委的全國知名度，及在網路空戰戰力強的優勢；此民調顯示張在20至29歲選民支持度贏對手20％，可看出年輕選民對張的接受度高；但從本屆市長選舉黃敏惠對上李俊俋的投票對象交叉分析，原本投給黃敏惠選民，有40％轉向支持王美惠，「藍白合在嘉市能否真正落地」，有待選舉結果檢驗。

藍白共推的民眾黨嘉市長參選人張啓楷獲年輕選民青睞。（資料照）

TVBS民調顯示，本屆市長選舉黃敏惠對上李俊俋的投票對象交叉分析，原本投給黃敏惠選民，有40％轉向支持王美惠。（記者丁偉杰翻攝）

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