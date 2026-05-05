民進黨嘉縣首波鄉鎮市長徵召出爐 5艱困選區全面備戰

民進黨嘉義縣黨部提名呂慧瑜參選太保市長。（民進黨嘉義縣黨部提供）

民進黨嘉義縣黨部主委徐明勲今公布第一波鄉鎮市長徵召作業，強調這波徵召屬艱困選區，力求最後全勝利，讓參選人提早起步爭取選民支持，人選有太保市呂慧瑜、義竹鄉翁雲、民雄鄉陳琮貽、梅山鄉吳福仁及朴子市王如經。

徐明勲說，新人部分包括立委蔡易餘服務處副主任呂慧瑜參選太保市、執行長翁雲投入義竹鄉。民雄鄉由基層實力堅強的鄉民代表陳琮貽出戰，梅山鄉則由行政專業的公所主秘吳福仁出馬，朴子市由過去曾擔任兩屆市長獲得好評的王如經回鍋參選。

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民進黨嘉義縣黨部第一波徵召人選，呂慧瑜挑戰尋求蟬聯的無黨籍鄭淑分，將是一場殺得難分難解的硬戰；翁雲的對手是現任的無黨籍光電博士黃政傑，黃獲得泛藍強力奧援，翁雲想要翻盤得加把勁；陳琮貽早就掛上看板強力向現任的國民黨籍林于玲叫陣，展現勢在必得決心，激戰在所難免；梅山鄉長選舉，國民黨籍現任議員陳信文已決定換跑道，將對決政治素人吳福仁，藍綠之爭備受矚目；退出民進黨的議員黃嫈珺早表態參選朴子市長，因為與王如經曾有革命情感，這場選戰是否會有煙硝味值得觀察。

嘉義縣無黨籍太保市長鄭淑分將尋求蟬聯。（太保市公所提供）

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