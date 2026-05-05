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    首頁 > 政治

    吳子嘉評賴瑞隆最弱母雞 尹立：真正弱的是吳的「劇本」

    2026/05/05 13:03 記者王榮祥／高雄報導
    尹立認為真正弱的是吳子嘉的「劇本」。（記者王榮祥翻攝）

    尹立認為真正弱的是吳子嘉的「劇本」。（記者王榮祥翻攝）

    吳子嘉評民進黨高雄市長參選人賴瑞隆是最弱母雞，民進黨高市議員擬參選人尹立認為，美麗島有份民調沒公布？真正弱的是吳子嘉的「劇本」。

    尹立指出，吳子嘉前陣子不斷唱衰賴瑞隆，稱「最弱母雞」、「史上最弱」，結果最新民調一出來，賴瑞隆47%、柯志恩30.7%，賴整整領先16.3%。

    尹立認為，當一個評論者不斷用「最弱母雞」來定義別人時，理論上最該拿出來支撐這個判斷的，就是「數據」。

    而之前陳東豪訪問戴立安、有關美麗島民調數字跟解讀，一個是美麗島這次有做高雄的民調，吳子嘉沒有公佈，所以陳東豪曾問戴，那主要候選人差距大嗎，戴說差距很大！

    尹立質疑，說賴是最弱母雞的吳子嘉，自己手上有民調，卻選擇不公布，這就讓整件事從「分析」變成「操作」!？因為如果數據真支持其論述，公開只會讓他的判斷更有說服力；反過來說，當數據被藏起來，唯一合理的推論，就是這些數字並不符合吳子嘉對外塑造的敘事。

    尹立解讀這哪裡是最弱母雞？這是把柯志恩打回基本盤，真正弱的不是賴瑞隆，是吳子嘉的劇本，民調不敢公布，嘴巴先公布，數字藏起來，風向先帶起來。

    尹立評論吳子嘉的問題，不只是評論失準，而是長期用選擇性資訊帶風向、放大特定敘事，當數據不公開、結論卻先行，那就不是分析，是操作。

    他強調高雄人看得很清楚，一個長期背離高雄、黨意優先民意的候選人，不會因為名嘴護航就變強，用話術代替數據，本質上就是在抹黑。

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