「安鼠之亂」怎解？徐閉讚阿扁治鼠猛 酸爆蔣萬安：等老鼠進高級區

前總統陳水扁。（資料照）

台北市近期鼠患嚴重，遭外界揶揄為「安鼠之亂」。前總統陳水扁今（5）日直言，解決鼠患根本用不著市長出馬，當年他任內的秘書長廖正井就靠著「土法煉鋼」的執行力，在短短12週內讓台北市煥然一新。對此，網紅徐閉大讚「阿扁真的猛」。

陳水扁今日於臉書粉專發文指出，最近台北市老鼠猖獗為患，使他想起時當年廖正井代表市長出席「與民有約」活動時，有一位董事長夫人陳情指出，水溝、防火巷、公園，蟑螂、老鼠橫行，而且小巷垃圾也多，希望市府能夠重視，隨後廖經報告市長奉指示全權處理。

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陳水扁指出，他當時採取最傳統的方法，召集12區的環保清潔人員，集中人力起來一區一區的大掃除，將水溝、防火巷、小巷、公園清理乾淨，每天清除的垃圾立即由環保局垃圾車清運完畢，每區一個週，12區花費12週。

網紅徐閉今日於臉書轉發阿扁PO文，大讚「阿扁真的猛。看到了嗎？董事長夫人陳情，就我說的，要等老鼠進高級區域啦。」

網友看到貼文後相繼留言，有人酸說「所以廖正井知道怎麼處理鼠患，但萬安不問」、「另類高級酸嗎，不用市長出馬，秘書長就搞定了」、「然後空安以為投藥就可以解決」。

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