鄭習會後中國連續出手打壓台灣 學者：同步壓縮主權

中共總書記習近平。（法新社檔案照）

中國國民黨主席鄭麗文四月初與中共總書記習近平會面時表示，希望未來兩岸重建「政治互信」後，促成台灣重返WHA等國際組織。她聲稱，習近平對此「正面回應」。不過，鄭習會後，中國連續打壓台灣國際空間，中共官方多次宣稱「台灣是中國一部分，沒有什麼總統」。學者今批評，這些非零星事件，而是中國在不同場域同步進行的主權壓縮行動。鄭麗文所謂「政治互信」，對中國而言不是建立互信，而是要求台灣先接受其政治前提，關於在於是否接受「一中原則」。

中國以經濟脅迫方式阻擋馬達加斯加、模里西斯、塞席爾3個位於印度洋的東非島國，臨時取消賴清德出訪友邦史瓦帝尼時的專機飛越領空許可，導致總統出訪行程受阻；中國更施壓民間組織，讓世界咖啡大賽把「台灣」名稱改成「Chinese Taipei」；原定在尚比亞舉行的「全球數位人權大會」（RightsCon2026），也因中國為了禁止台灣參加，活動被迫取消。

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東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，所謂「政治互信」，對中國而言不是建立互信，而是要求台灣先接受其政治前提。在這樣的框架下，鄭麗文所稱的「正面回應」，比較像是單方面的期待投射，而不是政策出現實質鬆動的訊號。

洪浦釗指出，如果放在中國一貫的對台「內政敘事」來看，這樣的落差其實不令人意外。中國從未接受台灣以主權國家身分參與國際組織，除了過去在特殊條件下加入的APEC與WTO之外，無論是正式會員或觀察員身分，幾乎都受到嚴格限制。關鍵不在技術條件，而在於是否接受其設定的「一中原則」。

洪浦釗分析，因此重建政治互信本身，就存在前提問題。所謂互信，並不是在既有國際秩序下的對等互動，而是建立在台灣先接受其政治框架上。在這種條件下，即使習近平口頭上出現所謂善意回應，也不代表政策方向出現改變。

洪進一步說，從習鄭會之後的實際發展來看，包括干預賴清德總統出訪史瓦帝尼、國際賽事名稱被改為「Chinese Taipei」，以及涉及台灣參與的國際會議被取消，這些並非零星事件，而是中國在不同場域同步進行的主權壓縮行動。這些具體作為所呈現的，是一個持續收緊的政策方向，而不是逐步放寬的訊號。

「中國在對台問題上，從來不是以承諾為準，而是以實際作為為準！」洪浦釗說，對台灣而言，國家利益與國家尊嚴的維護，不能寄託在個別互動或政治氣氛之上，必須建立在可持續、可驗證的行動基礎上。

洪浦釗提及，如果中國打壓行動持續收緊，任何形式的「正面回應」，都難以被視為政策轉向。台灣的國際空間依然是在中國內政敘事之下被嚴格界定，不是透過單一會面可以鬆動。

洪浦釗：台灣需保持判斷力 不被表面的善意語言誤導

他強調，面對這樣的互動模式，台灣需要保持判斷力，不被表面的善意語言所誤導。即使對話中出現所謂正面表述，關鍵不在於習近平說了什麼，而在於實際做了什麼。

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