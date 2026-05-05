鄭麗文想見川普「指導當總統」 林濁水酸：百年老黨變成「怪怪黨」

國民黨黨主席鄭麗文（左）與中國共產黨總書記習近平（右）本月10日於北京人民大會堂會面。（資料照，中國國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文正計畫訪美行程，喊話希望能會晤美國總統川普。對此，前立委林濁水今大酸，鄭麗文的心態實在「很怪」，她硬是把「見習近平」當成難如登天的成就，但回顧過去20多年來，藍營歷任主席除了江啟臣與吳敦義，連戰、馬英九、朱立倫、洪秀柱及吳伯雄誰沒見過習？甚至連宋楚瑜、郁慕明等小黨主席也都是座上賓，直呼「百年老黨蛻變成怪怪黨」。

林濁水今於臉書發文表示，鄭麗文稱若如果有人覺得美國壓力大，可以把鍋甩給她，「讓她來扛」，彷彿只要她出馬，連全世界都搞不定的川普也能擺平。習近平因為關稅、晶片禁令氣得七竅生煙都尚未擺平，揶揄地說「看樣子靠她在『鄭川會』出手肯定就OK了！」

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對於鄭麗文稱想與川普談美國所具備的領導力量，如何在未來幾十年確保東亞的和平穩定，林濁水酸說，這簡直是要好好「指導」川普如何當美國總統，甚至要川普撤回將台灣定位為「戰略樞紐」的國安報告，改寫成所謂的「和平軸心」。

林濁水語帶戲謔稱，鄭麗文自認為國際政治學地位遠遠居於上位的「劍橋準博士」，指導美國人寫報告豈非駕輕就熟？

林濁水嘆說，如今有人不知行情，居然誤以偉大之怪為草包，不少深藍、鐵藍與突然發現自己唸錯書的眾名校博士對此死心踏地服膺支持，這證明這套邏輯雖然「怪」，但絕對不草包；正因領導者「不草包、英明，但怪得夠勁」，才讓這個百年老黨也蛻變成不草包的「怪怪黨」。

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