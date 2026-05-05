國民黨大咖勸進選彰化縣長 劉和然重申「確定沒參選規劃跟意願」

傳多位國民黨大咖勸進新北市副市長劉和然選彰化縣長，劉和然今受訪重申「我個人確定沒有參選的規劃跟意願」。（記者黃政嘉攝）

國民黨秘書長李乾龍昨表明彰化縣長提名人選「本週應有好消息」，被點名呼之欲出的人選是多位國民黨大咖鎖定新北市副市長劉和然，劉和然繼昨天說明個人立場後，今受訪二度重申「我個人確定沒有參選的規劃跟意願」，而傳新北市長侯友宜、彰化縣長王惠美都有加入勸說，劉和然說，他不會公布是誰來鼓勵他，他會陪侯友宜在最後2百多天任期，順利地把市政交給下一棒。

劉和然今出席全障運開幕卡司索票記者會後接受媒體聯訪，有關彰化縣長人選，怎麼看前國民黨考紀會主委魏平政說，若劉和然出線，他會退選，目前沒有考慮嗎？

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劉和然回應，彰化是他的故鄉，他一直有很深刻的情感，這8年下來，在王惠美的帶領下，口碑非常好，很多縣民非常肯定與支持，「我想國民黨有國民黨的機制，我個人確定沒有參選的規劃跟意願」，只要國民黨的機制選出來，在地的有心為彰化縣服務的好朋友，我一定給予全力的支持」。

媒體追問，傳新北市長侯友宜、王惠美都有加入勸說你選彰化縣長的行列，你目前心態？

他表示，「我有答應來跟我鼓勵的好朋友們，我不會公布是誰來跟我鼓勵，可是我在這謝謝所有好朋友，我從進到台北縣以來，到現在新北市，我已服務滿39年，那侯市長任期的最後200多天，我會陪著市長，在現有的市政基礎下，繼續往前，順利地把市政交給下一棒」。

劉和然昨天也回應此議題說道，「我確實沒有參選彰化縣長的意願與規劃」，他祝福在黨內機制下，能順利推出最適合的人選。

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