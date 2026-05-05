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    首頁 > 政治

    網媒民調6成看好 賴瑞隆：「最壯母雞」會跟小雞守住高雄

    2026/05/05 11:19 記者王榮祥／高雄報導
    網媒民調領先這柯16.3%，賴瑞隆謝謝市民支持，強調最壯母雞會跟小雞守住高雄。（記者王榮祥攝）

    網媒民調領先這柯16.3%，賴瑞隆謝謝市民支持，強調最壯母雞會跟小雞守住高雄。（記者王榮祥攝）

    網媒高雄市長民調，民進黨賴瑞隆以47%支持度，領先國民黨柯志恩的30.7%；賴瑞隆對此指出，謝謝所有高雄市民支持，「最壯母雞」會和小雞們一起守住高雄。

    根據《上報》今公布最新民調結果，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆獲得47%支持度，領先國民黨參選人柯志恩的30.7%，雙方差距16.3個百分點，另有22.3%受訪者尚未表態。

    看好度方面，賴瑞隆60.2%遙遙領先，柯志恩19.6%；政黨傾向交叉分析結果，民進黨支持者有高達84.6%看好賴瑞隆，而國民黨支持者僅57.5%看好柯志恩，民眾黨支持者則有55%看好賴瑞隆、35.9%看好柯志恩，無政黨傾向者則為賴33%、柯13.2%。

    賴瑞隆說，謝謝所有高雄市民支持，今天最新民調與團隊所掌握趨勢一致，他會繼續努力不懈、全力建設高雄，也歡迎市民給予鞭策。

    賴瑞隆指出，他是運動員出身，從歷次民調來看也是「最壯母雞」，會和小雞們一起守住高雄的勝利，市長勝選、議會過半，延續高雄光榮。

    他同時再向柯志恩喊話，質疑她從財劃法、總預算甚至是軍購預算案都背離高雄、傷害台灣，黨意優先於民意，稱柯志恩是最沒有勇氣的候選人。

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