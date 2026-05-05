賴清德就職屆滿2年 國民黨推「信賴」影片：換到對國家的背信

總統賴清德出席史瓦帝尼國王舉行的國宴。（資料照，總統府提供）

賴清德總統就職即將滿兩年，國民黨在520前夕推出影片「信賴篇」，諷刺人民因為「信賴」，出口關稅被超高成長，嚐到萊豬和輻射海鮮的滋味，最後換到了賴清德對這個國家的背信。所以比起賴清德，寧願相信手中的選票，相信可以換掉你們，換回更好的明天。

國民黨表示，2024年，賴清德告訴人民，他是值得信賴的選擇。但兩年過去，這份信賴，換到了什麼？換到的是，吃進嘴裡的東西，要自己承擔風險；每一次大雨來臨，都在問這一次，會不會又輪到我？明明努力工作，卻越來越追不上生活的成本；還換到了，賴清德對這個國家的背信。

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影片中說，信賴的人，有福了？因為信賴，我們可以嚐到萊豬和輻射海鮮的滋味；因為信賴，老人家在淹水的時候，有了爬上屋頂活動的機會；因為信賴，我們不僅輸出晶片，也把台積電輸了出去；因為信賴，連塑膠袋都可以漲價兩倍，我們變成一個無比環保的國家；因為信賴，我們的邦交國十年少十個，人際關係變得很單純；因為信賴，所以票數多的不算贏，票數少的不算輸。

因為信賴，我們的出口關稅被超高成長；因為信賴，我們知道台灣可以被併購 可以被出價。我們信賴你，結果是無法面對下一代人民的信賴。我們的信賴很真誠，你的背信很輕易，未來只要想起你就會想起你給的傷害，給土地的傷害，給人民的傷害。所以比起你，我寧願相信手中的選票，相信可以換掉你們，換回更好的明天。

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