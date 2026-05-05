列出「紅藍五大寇」 黃帝穎：鄭麗文敢開除他們嗎？

黃帝穎表示，鄭麗文端出黨紀機構，凸顯「令不出黨中央」的可悲，黃更列出「紅藍五大寇」，質疑鄭麗文敢開除5人黨籍嗎？（資料照）

國民黨內對軍購案金額意見分歧，國民黨主席鄭麗文昨聲稱黨團多數支持黨版「3800億元+N」，8000億版本是少數意見，藍委賴士葆對此說重話，直言：「有人可能沒跟主席說實話。」對此，律師黃帝穎表示，鄭麗文端出黨紀機構，凸顯「令不出黨中央」的可悲，黃更列出「紅藍五大寇」，質疑鄭麗文敢開除5人黨籍嗎？

黃帝穎表示，鄭麗文版實質上是「擋軍購擋國防」，習近平滿意但「美國發出警示」，韓國瑜與多數藍委擔憂鄭麗文一意孤行，韓卻被嗆「賣黨求榮」、揚言開除黨籍。黃帝穎指出，不苟同鄭麗文版的韓國瑜、侯友宜、盧秀燕、趙少康、賴士葆恐成「紅藍五大寇」，而鄭麗文「窮得只剩黨紀」，敢對5人開除黨籍？

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黃帝影細數5人立場，韓國瑜因軍購案遭國民黨副主席季麟連在中常會嗆「賣黨求榮」，揚言開除黨籍；盧秀燕訪美後公開表示軍購應匡列8000億元到1兆；侯友宜挺軍購喊話「國家安全不能等」，主張與政院版差不多。

黃帝穎續指，趙少康挺8000億元版，怒嗆鄭麗文「黨版」早就已經沒有共識，趙稱：「不同意見扣上『違紀』、『賣黨求榮』的帽子，動不動就要開除黨籍，國民黨什麼時候變成如此獨裁？」賴士葆則嗆鄭麗文「3800億元是多數的憑據」是什麼，賴直言：「我很負責任地講，一面倒支持8000億，我在現場。」

黃帝穎質疑，鄭麗文已經舔共舔到「令不出黨中央」，敢開除韓國瑜、侯友宜、盧秀燕、趙少康、賴士葆嗎？

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