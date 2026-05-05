賴清德訪史瓦帝尼返台 卓榮泰：國內只要有隊友「不要有對手」

卓榮泰以技能國手精神比喻國政：團結一致對外，力挺賴清德外交行動。（記者廖耀東攝）

總統賴清德突破中國外交封鎖，成功訪問非洲友邦史瓦帝尼，並搭乘史瓦帝尼專機返台，行政院長卓榮泰今天表示，總統這次的出訪應該給國人很多的驚喜，但對此非常生氣、冷言冷語的就是當初在阻撓總統出訪的黑手，他相信這個黑手，以及在外交競爭的對手都在對岸。

「在國內我們只要有隊友，絕對不要有對手！」行政院長卓榮泰今出席「訪視第48屆國際技能競賽之技能國手及陪訓團隊」前受訪時，以此作為對總統賴清德外交之行的總結，強調國內應凝聚共識、共同對外。

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卓榮泰表示，總統這次的出訪應該給國人很多的驚喜，總統順利成功的返抵國門，絕對會更振奮人心，凡是真正希望中華民國台灣能夠走向國際、被全世界看見的國人，都會（給予）更多的祝福跟期待。

他指出，對那些非常生氣的、冷言冷語的，就是當初在阻撓總統出訪的黑手，他相信這個黑手，以及在外交競爭的對手都在對岸。

「走向國際，被世界看見！」卓榮泰今天也勉勵國手，總統已經達到這個目標，總統會訪問史瓦帝尼，帶著很多活動的驚喜而去，帶著豐碩的成果回來，「就是讓中華民國台灣被全世界看見，被全世界尊重」，也鼓勵國手在今年9月到上海參加國際技能競賽，都能完成同樣的使命跟任務。

卓榮泰指出，賴總統此次出訪成果豐碩，不僅成功深化與理念相近國家的關係，也在民主價值、區域安全與經貿合作等面向取得實質進展，讓國際社會更清楚看見臺灣的重要性。他表示，此行讓臺灣從被動走向主動，進一步提升國際能見度與參與度。

卓榮表示，賴總統出訪史瓦帝尼，帶著豐碩的成果回國，走向國際，被世界看見。（記者蔡淑媛攝）

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