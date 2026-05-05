竹北東區民進黨提名競爭激烈 5人表態爭4席

民進黨新竹縣議員提名登記，第二選區（竹北東區）競爭激烈，除蔡蕥鍹、歐陽霆（右1）爭取連任，目前同黨竹北市民代表邵啟月（左1）、陳禹同及范格菱（左2），也都公開表態爭取擴大服務。（記者廖雪茹攝）

民進黨新竹縣黨部正辦理2026年地方選舉提名登記，其中，竹北市二選區（東區）競爭激烈，除蔡蕥鍹、歐陽霆爭取連任，目前同黨竹北市民代表邵啟月、陳禹同及范格菱，也都公開表態爭取擴大服務。

邵啟月表示，大學時期她曾赴韓擔任交換學生，開拓國際視野；曾參與體制外「反課綱學運」，成為青年上場、關心社會脈動與爭取公共權益的起點。3年她走訪街頭過程，見證了竹北的進步，卻也聽見跨區交通、學區資源等深層問題的無奈，為解決這些系統性的困境，她決定承擔起更大的責任投入議員選戰。

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范格菱表示，擔任竹北市代3年多，成功推動帶狀皰疹補助、匹克球場、智慧停車柱及通學步道等建設，但也發現交通、教育與重大建設等關鍵議題，需縣級資源整合才能解決。此次轉戰縣議員是為「升級竹北、升格服務」，盼將基層聲音帶進議會，為市民爭取更完善的建設與福利。

陳禹同表示，首當竹北市代1200個日子，走遍竹北的大街小巷，傾聽、協助、解決問題；有些事情看似微小，卻攸關每一個家庭的日常。3年多來他完成了逾4000件的選民服務；但在服務的過程中，他深刻感受到許多關鍵的民生與交通建設，必須由縣府層級來統籌與推動，因此他將爭取參選議員擴大服務。

蔡蕥鍹表示，竹北東區是全國外來人口最多的城市，因此選區競爭激烈。民進黨在新竹縣是艱困選區，各方布局也逐漸浮上檯面。對她而言，每一次選舉都是新的挑戰，更是理念實力與地方經營的展現。期待這次選戰以正向積極的態度努力爭取市民認同，讓鄉親看見誰是長期深耕並真正願意為地方打拚的人。

歐陽霆表示，首任議員以來，他著重於社福升級、交通平權到治安聯防等面向，如本次總質詢，他倡議將多元計程車納入敬老卡與好孕專車補助，提出人行道擴建、附加左轉車道及機車平權的解方，也針對防堵非法廢棄物、移工治安、大新竹數位平台等提出建議，督促縣府團隊，升級鄉親的生活品質。

民進黨新竹縣黨部已公告，地方選舉登記提名名額在議員部分，除第二選區（竹北市東區）提名4人（含婦女保障1席）外，其他13個選區都擬提名1人。選區登記人數超過提名名額，先進行黨內協調，協調至5月18日止如無法達成協議，將舉行初選民意調查，民調初步訂於5月25日至6月5日進行。

竹北市民代表邵啟月。（擷取自邵啟月臉書粉專）

竹北市民代表陳禹同。（擷取自陳禹同臉書粉專）

竹北市民代表范格菱。（范格菱提供）

新竹縣議員歐陽霆。（記者廖雪茹攝）

新竹縣議員蔡蕥鍹。（記者廖雪茹攝）

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