基市新增副市長由秘書長方定安宣誓就職 謝國樑身體不適缺席

基隆市政府今天（5日）舉行新任首長宣誓典禮，圖由右至左依序為都發處長張書維、秘書長謝孝昆、副市長方定安、副秘書長陳耀川、法制處長劉邦繡。（記者俞肇福攝）

基隆市政府今天（5日）舉行新任首長宣誓就職典禮。包含原秘書長方定安接任基隆市第2位副市長、原都市發展處長謝孝昆接任秘書長、原交通處長陳耀川接任副秘書長、都市發展處長由原副處長張書維接任，以及新成立的法制及勞動處長劉邦繡，5人皆於今日正式宣誓就職。值得注意的是基隆市長謝國樑缺席，創下首次副市長等首長宣誓就職，市長卻不在的紀錄。據了解，謝國樑生病身體不適，今天請假。

基隆市副市長方定安，具備深厚的都市計畫與建築專業。方定安為成功大學都市計畫學士、碩士及文化大學建築博士，曾任台北市都市更新處處長、台北市政府都市發展局副局長等職務。

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新任秘書長謝孝昆，國立台北大學都市計劃碩士學位、新加坡國立大學公共行政與管理碩士，曾任台北市政府都發局要職及基隆市政府都發處長，是兼具在地實務與國際思維的跨界人才。

副秘書長由歷任市府工務處長及交通處處長職務的陳耀川接任，都市發展處長則交棒給曾任職台北市政府都市發展局正工程司的原副處長張書維。此外，基隆市政府 5 月新成立的「法制及勞動處」，特別禮聘具備深厚司法實務與學術權威的劉邦繡擔任首任處長。

基隆市政府指出，為因應地方事務日益繁雜並強化市政運作，市府日前推動《基隆市政府組織自治條例》修正，增置第2位副市長與副秘書長各1名，並新設「法制及勞動處」以強化國家賠償機制及保護勞工權益。

基隆市政府新市府團隊，圖由左至右依序為都發處長張書維、秘書長謝孝昆、副市長方定安、副市長邱佩琳、副秘書長陳耀川、法制處長劉邦繡。（記者俞肇福攝）

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