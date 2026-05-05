賴清德破封鎖訪史國！ 林楚茵轟藍白同鼻孔出氣：投降才尊嚴？

賴清德總統與恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）擁抱。（圖由總統府提供）

總統賴清德上週六突破中國封鎖，搭乘史瓦帝尼專機前往非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問。國民黨主席鄭麗文卻稱，大費周章的結果，換來的是「讓國際看笑話」。對此，立委林楚茵表示，這次賴總統出訪，在野卻有群人和中共同一個鼻孔出氣，她大酸「難道要像鄭麗文去習鄭會『躺平』投降，才叫有尊嚴？」

林楚茵今日於社群平台發文指出，賴總統即將順利完成史瓦帝尼國是訪問返國，從出訪消息曝光開始，中共就氣得跳腳，而台灣竟然有一群人與中共同一個鼻孔出氣！

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包括國民黨主席鄭麗文稱「大費周章讓國際看笑話」、國民黨立委馬文君指「偷渡出訪、傷害國家尊嚴」、前國民黨主席洪秀柱酸「偷雞摸狗、很丟臉」，還有陳智菡丈夫、民眾黨台北松信選區參選人許甫說「只是阿Q式精神勝利法」。

林楚茵怒斥，「藍白言論與中共『偷渡外竄』的口徑一模一樣，典型的檢討受害者、幫霸凌者說話！」總統突破困境出訪、友邦元首公開為台灣發聲，這不是外交突破？難道要像鄭麗文去習鄭會「躺平」投降，才叫有尊嚴？

身為台灣在野黨，卻忙著唱衰自己的國家，才是真正讓台灣丟臉！明天（6日）下午又要朝野協商國防特別條例，藍白還要跟中共裡應外合擋軍購嗎？對外抹黑外交努力，對內亂擋國防預算，讓台灣外交走不出去、國防動彈不得，正好順了中共的心意！

林楚茵呼籲，如果藍白真的在乎國家尊嚴，就應該支持台灣加強自我防衛，停止杯葛國防預算，讓8年1.25兆國防預算通過，給台灣完整的保護！

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