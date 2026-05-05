總統提名徐錫祥任檢察總長 民眾黨立委「這原因」全投反對票

立法院民眾黨團今日上午於立法院議場前說明對新檢察總長徐錫祥人事同意案立場。（記者陳治程攝）

最高檢察署檢察總長邢泰釗任期將於本週四（7日）屆滿，總統賴清德提名最高檢主任檢察官徐錫祥接任檢察總長，尚待立法院今（5）日記名投票表決；不過，立法院民眾黨團稍早表態稱，考量徐錫祥「核心歷練」不足，將全體投下不同意票

立法院長韓國瑜上月18日召集朝野黨團協商，同意全院今日上午進行記名投票表決，行使總統賴清德提名之最高檢察署檢察總長徐錫祥人事同意權。

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總統府發言人郭雅慧3月說明，63歲徐錫祥是國立中興大學法律研究所碩士，歷任金門、新竹、彰化及新北地檢署檢察長、高檢署台中檢察分署主任檢察官、法務部政務次長等職，並曾借調擔任海巡署政風處處長、國安局副局長，認為其檢察實務經驗豐富，且兼具廉政背景及國安視野，領導能力普受肯定。總統賴清德經嚴謹審酌，決議依「法院組織法」提名，接替任期將屆的邢泰釗。

針對徐錫祥人事同意權案投票，立法院民眾黨團副總召王安祥表示，經檢視徐被提名人資歷，黨團認為其「核心歷練」不足，「缺乏這個二審檢察長的歷練」；另針對其曾任國安局副局長、法務部政次一職，皆屬政務官角色，因此，民眾黨團擔心其任職後「如何在司法跟政治上做一個明顯的區隔」。王強調，檢察總長的位置非常重要，事涉國家司法公信力，因此，民眾黨以「非常嚴肅的心情」看待此次投票，並基於黨團會議決議，將對該案投下不同意票。

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