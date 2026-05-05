宜蘭縣長選情升溫 國民黨吳宗憲酸綠營對手林國漳被勸出來的

吳宗憲（右）接受中廣新聞網「千秋萬世」主持人王淺秋專訪，酸綠營對手林國漳是被勸出來的。（圖擷取自「千秋萬世」）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昨天從藍白初選民調勝出後，今天（5日）接受中廣新聞網「千秋萬世」節目專訪，大酸競選對手民進黨宜蘭縣長參選人林國漳原本不想選，是被勸出來的，未來如果當選，縣政決定權不是林國漳。

節目主持人王淺秋問吳宗憲，宜蘭縣長藍白初選民調，他只輸給林國漳1個百分點，雙方支持度相當接近。吳宗憲回說，林國漳本來不想選，是被勸出來的，未來如果當選，決定權不是林國漳，民進黨為求勝選，違反行政中立，用國家級資源投入輔選。

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至於國民黨黨內初選，吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德爭取提名時，張勝德「被做掉」傳聞甚囂塵上，「藍藍整合」是否會遇到阻礙？吳宗憲回說，執行民調的是2家老牌業者，絕無造假，黨內初選過後，他與張勝德溝通無礙，至今維持良好關係，不擔心有整合問題，反批民進黨抹黑，搭配媒體帶風向，想藉機分化。

王淺秋提到國民黨新北市長參選人李四川，被週刊爆料屏東老家土地有違建爭議，吳宗憲從藍白陣營出線後，接下來也有可能被檢視。吳表示，他投入職場20多年來，每份工作都有申報財產，一切禁得起檢驗。

此外，吳宗憲非出身宜蘭，被指為「空降」。吳宗憲說，他在2年前受理宜蘭服務案件，非常熱愛宜蘭，並舉綠營政治人物為例，出身新北的總統賴清德，當年到台南選市長，來自宜蘭的陳菊當選高雄市長，民進黨說他是「空降」根本是雙標。

針對軍購案，吳宗憲重申，他不反對軍購，是反黑箱，希望台灣購買合適武器，要幫人民看緊荷包，避免再發生弊端。

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