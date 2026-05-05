北市鼠患變政治戰！ 粉專揭藍營「狂打林亮君」操作：擺脫執政無能

台北市長蔣萬安與民進黨市議員林亮君。（本報合成，資料照）

台北市鼠患引發民怨，國民黨近期全面反擊，指控民進黨議員林亮君「自導自演」、「設局誘導環保局投藥」。對此，臉書粉專「聲量看政治」今（5）日發文指出，藍營的操作核心在於「轉移戰場」，試圖將原本對蔣萬安市府不利的環境衛生議題，拉入政治攻防的泥淖，將林亮君推向被審判的祭壇，從而擺脫執政無能的被動位置。

「聲量看政治」今天發文 表示，國民黨看來很不甘心蔣萬安的形象完全被老鼠打敗了，所以昨天開始全面抹黑鼠患議題是民進黨自導自演、林亮君誘使環保局投放老鼠藥，意在轉移焦點直接進入政治攻防，「問題是，老鼠引發漢他病毒死亡的案例就發生在台北？實在難以理解，難道病毒也是民進黨自導自演？」

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「聲量看政治」指出，這場「林亮君遭控誘導投藥」的攻防，表面上在爭老鼠藥怎麼放、誰請環保局去現場、照片是誰拍的；實際上，是把單純的環境衛生議題，轉移成典型的政治戰場。原本北市鼠患的主戰場，對蔣市府不利。因為市民最直覺的問題很簡單，老鼠為什麼變多？市府到底有沒有處理？老鼠藥這樣放安不安全？小孩、寵物會不會誤食？但藍營很快把戰場從鼠患議題，轉成「林亮君是不是設局」。這一步的關鍵在於，只要成功把議題變成議員操作，蔣萬安跟北市府就能脫離執政無能的被動位置，反過來把林亮君推上被審判的祭壇。所以現在開始，議題的爭點已經不是鼠患本身，已變成了誰能掌握「問題的定義權」。

粉專續指，林亮君本來只是依法行使議員職權，處理陳情、揭露市府投藥疑慮。她的核心防線很清楚，我並非設局，我是接到民眾陳情；照片不是我造假，而是環保局自己拍的；市府不去解決老鼠，卻急著抹黑議員。身為市議員，既是「監督者」也是「吹哨者」的位置，再自然不過。林亮君目前情勢有優勢，因為市民對鼠患的焦慮是真實存在的，對老鼠藥安全的疑慮也是真實存在的。

粉專認為，只要民眾認為她是在提醒市府改善，不是政治操作，藍營的「設局」指控就會變成過度反擊，甚至反過來加深「市府在修理提出問題的人」的印象。但風險是，只要藍營持續洗自導自演這些標籤，議題就會變成信任問題。不明所以的一般民眾未必會細看完整事件的過程，他們只要產生一點是不是政治人物也在操作鼠患的疑問？就會削弱林亮君原本的監督正當性。

粉專分析，蔣市府與藍營這邊，打法就是把戰場往「還基層公道」推。這是一個有效的防守姿態，因為第一線人員容易獲得同情，市府可以說基層只是照規定處理，卻被政治操作傷害。王鴻薇的「造鼠計畫」則是把這個防守再往攻擊推進一步，直接把鼠患議題包裝成綠營選戰操作。這種打法短期有效，因為它能快速動員藍營支持者，也能讓新聞標題更有衝突性。媒體在昨天傍晚大量標題都圍繞設局、誘導、自導自演，代表藍營已經試圖在把焦點轉成政治攻防。但蔣市府真正的風險，是在老鼠沒有政治立場，他們是活著的黑暗勢力。

粉專強調，台北市民最後想看的，不一定是林亮君有沒有被打倒，老鼠有沒有變少、漢他病毒會不會又死人，才是市民心中的安全感來源。蔣萬安、國民黨，與北市府如果花太多力氣證明林亮君操作，卻拿不出鼠患的防治成果、投藥的SOP、鼠餌站的規範、警示標示，以及公布熱點地圖，那麼這場戰役打到最後，仍然會回力鏢打回到蔣萬安的市政能力身上。這也是一般選民觀察區的關鍵。一般選民不一定挺林亮君，也不一定挺蔣萬安。他們最在意的是4件事：老鼠到底有沒有變少；老鼠藥到底安不安全；小孩跟寵物會不會有誤食風險；市府有沒有清楚的SOP跟防治成果。只要這四題沒有答案，政治攻防就只是煙霧彈。

粉專提到，昨天整體戰況可以分成4個階段：上午是爆料發酵，藍營透過媒體放話把「設局誘導投藥」打成主軸；中午林亮君反擊，定調市府抹黑、轉移焦點；下午藍綠全面交鋒，王鴻薇、吳崢等人加入，議題正式從市政爭議升級成政治攻防戰；傍晚開始，焦點又逐漸回到環保局身上，繼續質疑投藥安全與鼠患防治工作。這代表一件事，政治攻防可以改變新聞標題，但不一定能改變市民的生活感受。

粉專推測，後續可能會有3條戰線：第1條是SOP公開戰，市府必須說清楚老鼠藥到底怎麼放的、放在哪裡？誰核准？誰巡查？警示牌怎麼做？鼠餌站有沒有設置表示。這條線如果市府說不清楚，林亮君就能繼續追打。第2條是防治成果戰，市府不能只說被抹黑，而要拿出鼠患熱點、清除數據、通報變化、環境改善進度的真實數據。市府若能用數據壓過爭議，就能把戰場拉回治理；若沒有真實數據、真實感受，一切都只是政治卸責。第3條是吹哨者戰，林亮君以監督者被抹黑回防，藍營繼續操作林亮君設局，這條線的勝負，取決於後續有沒有更完整的時序、對話截圖紀錄、照片來源與現場證據。誰的證據比較完整，誰就能把對方推進輿論攻防裡等著被審判。

粉專說，所以這場攻防的勝負關鍵，不在於哪一邊今天聲量比較大，而在於誰能把議題從政治口水，拉回市民真正感受到的市政能力。對林亮君來說，不能陷入只跟藍營互罵「誰抹黑誰」。最好的打法，是每一次回應都回到具體問題，投藥是否合規？是否有警示？是否有鼠餌站？是否有兒童寵物風險？市府的鼠患熱點改善進度在哪裡？

粉專表示，對蔣市府來說，也不能只把林亮君打成政治操作。因為就算打贏林亮君，老鼠還在，市民的不滿也還在。真正能止血的不是攻擊議員，要拿得出公開、透明、可驗證的鼠患改善方案。藍營想把老鼠變成林亮君的問題，但真正的問題是，市民真正想知道的是，老鼠到底是不是台北市府能處理的問題。

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