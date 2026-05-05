林亮君反應鼠患遭圍剿 張之豪轟蔣萬安：只會鬥政敵對鼠患束手無策

台北市長蔣萬安。（資料照）

民進黨籍議員林亮君質疑北市府投藥方式恐致孩童與寵物誤食，卻遭控「自導自演」誘導市府投藥。民進黨基隆市議員張之豪痛批，台北市長蔣萬安面對市民生活環境惡化束手無策，卻只會集結政治力量圍剿提出問題的政敵，對藍白陣營而言，鼠患最麻煩的地方在於老鼠「不看中天新聞，也不看LINE群組」，若不確實剿鼠，鼠輩只會繼續在台北市肆虐。

張之豪回憶，他3日帶著孩子經過台北市某公園，原想讓小孩下車玩耍，卻赫然發現溜滑梯上滿是排泄物。他憂心地指出，若是鴿子屎恐含腦膜炎病毒，若是老鼠屎則有傳染漢他病毒的風險，身為父母絕對無法容忍，最終只能無奈帶孩子離開。他感嘆，「鼠患橫行，這就是台北市的現況」。

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針對近期藍白陣營聯手攻擊議員林亮君，甚至打著「應還基層公道」的口號，張之豪砲轟這是在「扯淡」。他認為市長無能卻拿基層員工當擋箭牌，林亮君將選區內嚴重的鼠患反映給市府，結果市府竟直接投老鼠藥到公園草叢，無論是小孩或寵物都極易接觸。

面對林亮君質疑是否有更安全的放置方式？蔣市府的反應卻是透過放新聞、鋪天蓋地來打林亮君。張之豪酸說，面對政敵時「萬安很會」，但「面對攻擊老鼠，束手無策」。

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