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    首頁 > 政治

    稱軍購是年底大選前關卡 董智森喊話國民黨：若有私心2028恐完蛋

    2026/05/05 13:26 即時新聞／綜合報導
    董智森在直播節目直言，軍購條例是年底九合一大選前的關卡，若有私心，恐怕連2028總統大選都會跟著完蛋。（資料照）

    董智森在直播節目直言，軍購條例是年底九合一大選前的關卡，若有私心，恐怕連2028總統大選都會跟著完蛋。（資料照）

    國民黨內部近期除了因軍購案版本陷入內鬨，黨主席鄭麗文雖強勢定調「3800億+N版」，但藍營人士仍有不同異音。媒體人董智森在直播節目直言，軍購條例是年底九合一大選前的關卡，若有私心，恐怕連2028總統大選都會跟著完蛋。

    為杯葛賴政府提出1.25兆元的軍購特別預算，國民黨主張要自提版本，但至今軍購預算仍持續卡關，對於國民黨版是要「3800億+N」還是「8000億」，國民黨內也仍有不同意見。董智森對此在「不演了新聞台」節目中指出，一個政黨說得再漂亮，沒有執政什麼都沒有。他認為目前最重要的就是年底的九合一大選，而軍購就是選前重要的關卡，國民黨的處理方式將會決定選票的去留，他直言最簡單的方式就是不記名投票表決，也可避免黨中央報復。

    董智森也指出，國民黨究竟有沒有想在中央執政是很關鍵的問題，並指目前看下來，2028即使藍白合也很難贏，並強調2028之前的關卡就是九合一選舉，而軍購條例則是年底選舉之前的關卡，並指即使九合一選得好2028都未必有機會，何況「過去國民黨九合一選舉都選得很好！」

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