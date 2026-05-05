8年調查官一圓從政夢想 張柏詠站路口拜票角逐新北市議員

新北市議員參選人張柏詠具備資訊專長，打擊詐騙犯罪不手軟。（記者翁聿煌攝）

新北市新店區議員參選人張柏詠為了大學時期的從政理想，決定暫離已服務8年的法務部調查局調查官職務，留職停薪，換穿無黨籍參選人的背心，站上十字路口向汽機車揮手、走進公園遞上宣傳單，與民眾閒話家常，從調查官到參選人毫不違和，並且樂在其中。

今年才31歲的張柏詠生來一副娃娃臉，其實他已婚，還有個1歲半的孩子；他說，爸媽和太太都很支持他參選，肯定他希望能從政服務的熱忱。

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張柏詠說，他並非從小就立志想當民意代表，他是土生土長的新店人，高中就近入學就讀新店高中，考上清華大學資訊工程系，他說念到大四時，周遭的同學都在談畢業後要去台積電、還是聯發科上班認真賺錢，但是他志不在此，而是希望自己未來有機會從政。

張柏詠服替代役時先考上調查官，運用自己的資訊工程專業能力，偵辦電腦犯罪及網路詐騙得心應手，攔阻不少民眾破財案件，期間他還拿到政治大學資工所碩士、並且在台大法律學分班修習，但他仍然始終沒有忘記從政夢想，決定今年暫時放下在調查局的大好前程，留職停薪投入新店區的議員選舉。

張柏詠以市民的生活視角，提出要建構專屬陳情追蹤平台，讓民眾可以快速線上陳情，並提供案件追蹤碼，讓案件進度透明不再石沉大海，整合推動防詐ATM，透過AI人臉辨識與大數據分析，即時監測異常行為，嚇阻詐騙車手提領贓款，並建立即時通報機制，迅速介入疑似受騙案件，全力守護民眾財產安全，築起最後一道防線。

他也以一個年輕爸媽需求，提出政見爭取0到18歲育兒減稅、公托普及化及托嬰中心監視器制度透明化，改善市場人車爭道危險，增設汽機車停車位，振興老舊商圈，結合在地特色打造城市亮點，推動寵物病歷雲端化，就醫紀錄完整可追蹤。

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