鼠患甩鍋認知戰？ 林秉宥開轟盧秀燕、蔣萬安

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市鼠患問題，被國民黨籍立委王鴻薇指是民進黨在進行「大罷免模式」的病毒式傳播，操作「造鼠」計畫。對此，民進黨新北市議員林秉宥表示，台北市鼠患的原因只有兩個：一是盧秀燕，二是蔣萬安，作為公共事務參與者，不去思考如何檢視既有機制可能的漏誤，而鼠患推託為「認知作戰」，那未免也太輕鬆了。

林秉宥在臉書PO文表示，台北市鼠患問題最早可追溯到今年年初。有人說是因為都更導致老鼠跑出來，但從生態學角度來看，若沒有充足的食源，老鼠種群是不會異常增加的。目前台北市出現大量老鼠，甚至完全不畏懼人的情況，應該是因為種群過度擴張、居住空間不足而產生的外溢現象。而最初支撐種群大量擴張的主因，就是「食物的大量供應」。

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林秉宥分析，就常識判斷，在此時間點之前，一定有某項政策發生了劇烈變化。交叉比對後，關鍵應該是台北市自 2026年1月1日起，正式取消家戶廚餘「紅藍桶」分類制度，全面禁止廚餘餵豬。這項政策的源頭，正是因應非洲豬瘟疫情後，中央與地方對於生物安全風險的檢討，我們來看2023-2026年北投焚化廠空照圖，為什麼是北投廠呢？因為台北市每日製造約130-160公噸的廚餘，除了木柵每日約處理20-30噸左右的堆肥，其他大多由北投廠負責大規模的破碎與脫水的廚餘處理工作，並在處理後送往焚化，從2023年到2026年，這個緊鄰洲美運動公園的小區域見證了台北市環保政策的重大轉向。

林秉宥指出，2023-2024年（快速轉運期）：當時廚餘多採養豬模式，場內隨收隨走、並無積壓，地面一片空曠，2025年（政策過渡期）：隨著防疫強化，場內開始出現約 60公噸（300桶）的暫存量，2026年（全面轉型期）：自2026年元旦起停止養豬，全市家戶廚餘湧入此地等待破碎與脫水，導致暫存量激增，根據台北市議員林亮君從台北市環保局獲得的資訊，台北市現有的廚餘除了木柵場的堆肥以外，其他大多是經過前處理後送焚化爐燃燒，其中有個關鍵是，新北市是將廚餘與其他廢棄物依比例混燒避免廚餘暫置，台北市似乎是累積到一定量後，才進行「單獨焚燒」。

林秉宥續指，這很可能就是鼠患的根源。在等待可進爐數量的累積過程中，這些廚餘長時間停留在原地，等於為老鼠提供了「無限量自助餐」。食物停留時間越久，就越是穩定的種群擴張基地。北投只是廚餘的最終去向，因為處理量能的不足，廚餘從蒐集到運輸的每個節點都有可能會出現暫置的現象，也就是廚餘處理塞車，停留在城市每個地方的時間越久，就為更大範圍的老鼠提供更充足的食物。

林秉宥點出，為了確認這些空照圖中的綠色桶子就是廚餘桶，昨日半夜帶著夜視鏡前往現場勘查，空中那股「酸爽」的廚餘味證明了綠色桶子裡裝的就是廚餘。有興趣的人可以去洲美運動公園親自「聞香」。必須說明的是，基於廚餘發酵特性，桶子無法完全密封，僅能以帆布覆蓋並用棧板重壓，這對於老鼠來說，簡直是吃到飽天堂。每天供應破百噸的食源，老鼠數量怎能不暴增？而這又僅僅只是一個點，也就是說，蔣萬安市長顯然低估了台北市環保體系處理這每日130-160公噸廚餘的能力缺口。他在現有設施無法負荷的情況下，仍連續採取加壓政策，卻沒發現處理環節若無法「零時差接軌」，就會產生系統性的環境災難。

林秉宥直言，回顧去年非洲豬瘟爆發時，盧秀燕市府團隊的處理方式，間接導致各縣市加速禁絕廚餘養豬。我並不反對這項政策，但若配套機制（如生質能或高效焚化）沒跟上，廚餘終將造成更嚴重的環境問題，例如台北市現在發生的鼠患，最可悲的是，作為公共事務參與者，不去思考如何檢視既有機制可能的漏誤，而鼠患推託為「認知作戰」，那未免也太輕鬆了。

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