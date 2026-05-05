憂鼠患亂投藥！汪浩：蔣萬安恐重蹈毛澤東覆轍

台北市鼠患災情延燒成「安鼠之亂」，近日持續有民眾回報目擊到老鼠出沒。（資料照）

台北市鼠患災情延燒成「安鼠之亂」，近日持續有民眾回報目擊到老鼠出沒，針對外界擔心投老鼠藥恐有不良影響，台北市長蔣萬安日前受訪強調，使用的藥劑都是中央核可的環境用藥，遭外界質疑卸責。對此昨家汪浩發文質疑，北市府若是亂投藥，恐重蹈毛澤東的覆轍，「生態平衡崩解，鼠患只會反彈得更猛烈」，呼籲蔣萬安應轉向「整合性害蟲管理」，以免釀成現代版的「麻雀之災」。

「安鼠之亂會變成麻雀之災嗎？」汪浩在臉書發文指出，歷史的荒謬往往在於人類總想以暴力干預自然，卻無視生態系統的連動。

請繼續往下閱讀...

他分享，1958年毛澤東發動「打麻雀運動」，天真地以為殲滅食穀鳥類能增加糧食產量，結果麻雀消失引發蝗災，連鎖反應導致數百萬人死於饑荒。這場「戰勝自然」的豪舉，最終演變成人類史上的生態與人道災難。

汪浩指出，現今，台北市政府為應對鼠患，計畫大規模投放「第二代抗凝血劑類滅鼠藥」（SGAR）。這種做法與打麻雀運動驚人地相似：只看眼前的「害蟲」，卻無視背後的食物鏈。

汪浩強調，滅鼠藥毒死的並非只有老鼠，毒素會透過捕食傳遞，將原本能控制鼠患的人類「盟友」，包含鳳頭蒼鷹、領角鴞等猛禽一併毒殺。諷刺的是，老鼠繁殖極快且易產生抗藥性，但繁殖緩慢的猛禽一旦消失，便無法回歸。

汪浩質疑，蔣萬安正在重蹈毛澤東的覆轍。當天敵被清除，生態平衡崩解，鼠患只會反彈得更猛烈。台北市若一意孤行，將陷入「老鼠越來越多，天敵越來越少」的惡性循環，最終可能迎來生態風暴。

汪浩呼籲，蔣萬安市長應引以為鑒，轉向「整合性害蟲管理」（IPM），從封堵孔洞與斷絕食物做起。否則，這場「安鼠之亂」不僅摧毀城市生態，更將成為另一場現代版的「麻雀之災」，摧毀蔣萬安！他也在文末直言「勿謂言之不預！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法