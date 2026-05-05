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    首頁 > 政治

    民進黨苗栗隊提名名單出爐 人數創紀錄

    2026/05/05 08:55 記者蔡政珉／苗栗報導
    民進黨苗栗縣黨部今天一早公布地方大選提名與徵召名單。（民眾提供）

    民進黨苗栗縣黨部今天一早公布地方大選提名與徵召名單。（民眾提供）

    2026九合一選舉腳步已近，民主進步黨苗栗縣黨部今（5）日正式公布縣議員、鄉鎮市長及鄉鎮市民代表的第一階段提名與徵召名單。縣黨部強調，今年將由縣長參選人陳品安領軍，整合地方戰力，以「苗栗隊」團結姿態爭取年底勝選。

    鄉鎮首長部分，縣黨部徵召已連任兩屆的縣議員陳春暖參選卓蘭鎮長，縣黨陳春暖深耕卓蘭多年，以「為卓蘭拚出路」為參選主軸，期盼發揮女性細膩特質與議員問政經驗，推動地方農業升級與觀光轉型。此外，外界高度關注的苗栗市長人選，縣黨部也證實正積極完備程序，擬徵召現任不分區立委排名第一的林月琴出戰，展現插旗苗栗縣指標性行政區的決心。

    縣議員提名方面，民進黨在全縣各選區佈下重兵：第一選區由許櫻萍、徐筱菁；第二選區羅貴星；第三選區翁杰、杜文卿；第四選區邱毓興、吳亭亭；第五選區則是陳光軒與陳詩弦。

    基層代表選戰原通霄鎮代表徐鈺婷考量整體選戰佈局，決定「跨區」轉戰苑裡鎮民代表，開拓新版圖，改由林芸嬅力拚通霄鎮代；其餘提名與徵召人選包括苗栗市藍天奎、湯國環、公館鄉楊家樹、孫春明、大湖鄉黃運德。

    苗縣黨部執行長連森裕表示，以往除了議員參選人會掛上黨籍參選，不過角逐鄉鎮市長人選者雖具有黨籍但基本選擇以無黨籍身分參選，以黨籍參選人數約10名，這次幾乎歸位高達17人，皆以民進黨籍參選，展現民進黨苗栗隊相互成全、擴大民主版圖的精神。

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