李四川被爆農地違建分租店面 吳靜怡：工務專家知法犯法？

國民黨新北市長參選人李四川（資料照）

媒體報導國民黨新北市長參選人李四川名下持分位於屏東縣小琉球的農業區土地，涉長期違法興建鐵皮屋並分割為多間店面出租；對此，媒體人吳靜怡表示，琉球小霸王家族連環爆！弟弟被控環保蟑螂，李四川的農地竟長出鐵皮屋？琉球農地成為地方收租神蹟，自稱工務專家的李四川難道不是知法犯法？

吳靜怡在臉書PO文表示，李四川歷任雙北、高雄副市長，手握都市計畫大權，專門抓違章建築。但根據《鏡週刊》報導，李四川在小琉球名下的農地竟然自己「長出」了一整排鐵皮屋！這塊面積近 900 坪的農業區，李四川持有八分之一，對比空照圖，2013年還是一片綠林，2014年被剷平，2017年就冒出鐵皮建築，現在甚至掛上門牌，分割成多間店面租給餐酒吧、潛水店做生意。​農業部農地盤查圖直接標註為「其他建築使用」、「疑似工廠」，諷刺的是，這塊地對街就是他弟弟李賜福的民宿，祖厝就在幾步路外，身為回鄉頻繁的「工程權威」，李四川怎可能對自家土地變商場「毫不知情」？這根本是把農地當自家後院非法經營！

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吳靜怡指出，​李四川的爭議不只是土地，還有他的家人，今年二月，他的弟弟李賜福被踢爆是「環保蟑螂」，這件事在地方上早就炸開了，李四川弟弟仗著家族權勢，勒索垃圾清運業者，每公噸要收600元「過路費」，不然就圍船、潑漆、恐嚇，因為李家的橫行霸道，導致小琉球垃圾清運連續9次流標，讓島上居民忍受臭氣薰天，垃圾堆積如山，只為了成就李家的不法獲利，涉案金額高達576萬。

李四川續指，李四川還曾介紹弟弟給當時的高雄市長韓國瑜認識，家族在小琉球的勢力可想而知，哥哥在台北談治理，弟弟在老家搞霸凌，​當李四川的名下資產涉及違規營利，當李四川的至親好友涉嫌魚肉鄉里，這就不是「個人行為」，而是「誠信問題」。

吳靜怡直言，一個連自家農地、自家弟弟都管不好的人，真的能治理好一個大城市嗎？小琉球的農地長出了鐵皮屋，也長出了新北選民心中的大問號！

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