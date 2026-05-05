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    首頁 > 政治

    傳賴清德搭國王專機返台 王定宇：越是打壓越應該走出去！

    2026/05/05 09:18 即時新聞／綜合報導
    外媒報導指稱賴清德結束訪問，搭乘史瓦帝尼國王專機離境，目前航班已飛至菲律賓周邊。（圖擷取自Flightradar24）

    外媒報導指稱賴清德結束訪問，搭乘史瓦帝尼國王專機離境，目前航班已飛至菲律賓周邊。（圖擷取自Flightradar24）

    總統賴清德成功突破中共外交封鎖，順利抵達我國邦交國史瓦帝尼進行訪問，台灣時間4日晚間，外媒《法新社》引述機場消息人士報導指出，賴清德已結束訪問，搭乘史瓦帝尼國王專機離境，全程低調。民進黨立委王定宇今早在臉書發文指出：「越是打壓，我們台灣越應該走出去，讓國際看見這2300萬人的國家！」

    王定宇提到，《法新社》昨引述消息人士報導指稱總統賴清德已結束訪問，搭乘國王專機離境，外界推估賴總統將於今日上午返抵國門，但相關細節府方尚未證實。

    王定宇表示，在賴清德離開史瓦帝尼之後，網路盛傳他搭乘1架空巴A340機型的班機，該班機在航班追蹤網站「Flightradar24」於清晨成為全球追蹤度第6高的航班。該班機在今日上午7點多已飛抵婆羅洲上空，躍升為全球追蹤度第4高的航班。

    王定宇強調，「越是打壓，我們台灣越應該走出去，讓國際看見這2300萬人的國家」。王定宇表示，原本這只是1場台史之間的國是訪問，結果因為中國打壓而舉世矚目，歐美日等國也聲援台灣，而台灣突破中國打壓後，賴清德總統的出訪，也成為突破獨裁中國圍堵的國際要聞。

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