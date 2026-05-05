李四川被爆小琉球農地違建分割店面出租 競辦：違法該拆就拆

國民黨新北市長參選人李四川被爆料小琉球農地，涉建鐵皮屋分割店面出租，競辦回應違法該拆就拆。（記者翁聿煌攝）

媒體報導國民黨新北市長參選人李四川名下持分位於屏東縣小琉球的農業區土地，涉長期違法興建鐵皮屋並分割為多間店面出租；李四川競選辦公室回應，針對鏡週刊有關小琉球持分農地的報導內容，該土地是繼承而來，屬共同持分，如「其他所有權人」有涉違建等情事，一切依法處理，「如應拆除，該拆就拆，沒有例外」。

李四川參選新北市長以來，被爆出胞弟李賜福是「環保蟑螂」，因涉暴力威嚇小琉球垃圾清運業者、勒索回饋金等遭起訴，李四川對此事回應「父母無法選擇，手足更是無法選擇，大家都這個年紀了，應該負起完全的法律責任」。

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其後李四川再遭爆料，李賜福的環保公司地址就位於李四川名下的土地，但李四川反駁指，李家在小琉球的土地是家族成員共同持分，指他弟弟的環保公司並不在他持分的土地上，未料網紅四叉貓再爆，指李四川公開的權狀內容，「白沙段159」土地同屬李四川持分範圍。

鏡週刊報導指出，對於李賜福引發的爭議，知情人士進一步爆料，指李賜福在當地惡跡斑斑不是祕密，過去已因違法開發山坡地、興建預拌混凝土廠遭判刑，相關設施依法應拆除並沒收，但近期仍可見廠區運作跡象，令人質疑執法是否落實，另李賜福承租機關用地興建鐵皮屋經營KTV與餐飲場所，也已遭法院判決須拆屋還地，卻仍持續存在。

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