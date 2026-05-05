批藍營台中市黨部「球員兼裁判」 鄭伯其盼大里、霧峰提3席

鄭伯其（右）有意參選大里、霧峰選區市議員，希望國民黨在這個選區足額提名3席。（鄭伯其提供）

副主委陳明振︰該選區只有2席空間 現任優先

年底台中市議員選舉，國民黨大里、霧峰選區、上次落選的鄭伯其表態參選，並質疑黨部至今，沒有明確規則，擾亂參選人備戰節奏；國民黨台中市黨部副主委陳明振則表示，提名依程序進行，該選區只有兩席空間，將優先提名現任的蘇柏興、林碧秀，不會舉辦初選，若執意參選只有退黨和違紀參選兩條路，鄭伯其對此無法認同，強調只提兩席是禮讓民進黨，盼足額提名3席。

請繼續往下閱讀...

鄭伯其表示，自己長期經營基層，願意恪守選舉制度，參與公開公平的競爭，與眾多投身地方服務的參選同仁一同全力備戰。但至今，大里霧峰區提名工作持續停滯，沒有明確規則、沒有確切時程，僅迎來無限期的拖延與無法預期的不確定性，不僅擾亂參選人備戰節奏，更讓地方民眾倍感不安。

國民黨台中市黨部副主委陳明振則表示，直轄市議員的提名必須提報中央核定，現任議員若沒有重大過失，將以現任者優先，其中大里、霧峰選區國民黨只有兩席的空間，將會優先提名現任的蘇柏興和林碧秀議員，對於鄭伯其想要參選，黨部給予尊重，但強調該選區不會再辦理初選，若執意參選，只有退黨和違紀參選兩條路，請鄭自行評估。

對此說法，鄭伯其無法認同，質疑黨部「球員兼裁判」，強調這個選區上一次國民黨提名3席，總共拿到4萬3千多票，而民進黨3席則拿到4萬838票，國民黨的選票有3席的空間，只提名2席根本是禮讓民進黨，除阻擋國民黨發展，也不讓新人有機會，強調國民黨是有制度的政黨，其他縣市也都舉辦初選，無法接受陳明振的說法，希望足額提名3席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法