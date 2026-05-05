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    首頁 > 政治

    賴總統怎麼從史瓦帝尼回來？逾千人關注這班機

    2026/05/05 08:20 即時新聞／綜合報導
    今上午8點多該班機已來到菲律賓上空，觀看人數已超過3500人，並成為目前追蹤度第1高的航班。（圖擷自Flightradar24）

    今上午8點多該班機已來到菲律賓上空，觀看人數已超過3500人，並成為目前追蹤度第1高的航班。（圖擷自Flightradar24）

    首次上稿 05-05 07:59
    更新時間 05-05 08:20

    總統賴清德上週六突破中國封鎖，搭乘史瓦帝尼專機前往非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問，外媒昨晚引述消息稱賴總統已結束訪問並搭乘專機離境，在網路上則有許多網友關注一架空巴A340的班機，到今上午8點多該班機已來到菲律賓上空，觀看人數已超過3500人，並成為目前追蹤度第1高的航班。

    總統賴清德原訂上月出訪友邦史瓦帝尼，卻因非預期外力暫緩，不過本月2日他突破中國封鎖成功出訪史瓦帝尼，外媒也盛讚，受中國打壓和爭取國際認同的台灣，在這場意志較量中出奇制勝。

    《法新社》昨晚引述機場消息人士報導，賴總統已結束訪問，稍早搭乘國王專機離境。外界推估賴總統將於今日上午返抵國門，不過相關細節府方尚未證實。

    在賴總統傳出已離開史瓦帝尼後，網路上也傳出他所搭乘的是一架空巴A340機型的班機，該班機在航班追蹤網站Flightradar24於清晨成為全球追蹤度第6高的航班，到今上午7點多該班機已位於婆羅洲上空，7點45分時則有超過2000人持續關注其動向，並躍升為全球追蹤度第4高的航班。

    透過航班路徑追蹤也可看到，該班機從史瓦帝尼離境後繞過了馬達加斯加飛航情報區，一路往東南方移動，沿著印度洋南側飛行，在通過法國位於印度洋的海外領地凱爾蓋朗群島北側上空後，才開始轉向東北飛行。

    史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世的專機是空中巴士A340機型，原來是華航的客機，2001年交機，機號B-18802，2015年自華航退役，2016年以約1200萬美元賣給史瓦帝尼。

    外媒昨晚引述消息稱賴總統已結束訪問並搭乘專機離境，在網路上則有許多網友關注一架空巴A340的班機。（圖擷自Flightradar24）

    外媒昨晚引述消息稱賴總統已結束訪問並搭乘專機離境，在網路上則有許多網友關注一架空巴A340的班機。（圖擷自Flightradar24）

    透過航班路徑追蹤也可看到，該班機從史瓦帝尼離境後繞過了馬達加斯加飛航情報區，一路往東南方移動，沿著印度洋南側飛行，在通過法國位於印度洋的海外領地凱爾蓋朗群島北側上空後，才開始轉向東北飛行。（圖擷自Flightradar24）

    透過航班路徑追蹤也可看到，該班機從史瓦帝尼離境後繞過了馬達加斯加飛航情報區，一路往東南方移動，沿著印度洋南側飛行，在通過法國位於印度洋的海外領地凱爾蓋朗群島北側上空後，才開始轉向東北飛行。（圖擷自Flightradar24）

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