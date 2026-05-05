藍控林亮君設局套殺 張育萌：環保局自己的SOP都沒做到

台北市鼠患問題持續延燒，國民黨立委王鴻薇（右）昨發文護航同黨籍市長蔣萬安（左），並直指民進黨正在進行「大罷免模式」的病毒式傳播，操作「造鼠」計畫，反而被大批網友灌爆。（資料照）

台北市鼠患引發民怨，民進黨籍議員林亮君質疑北市府投藥方式恐致孩童與寵物誤食，卻反遭藍營指控「自導自演」、「設局誘導環保局投藥」。對此台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑，蔣萬安市府亂投老鼠藥，環保局自己的SOP也說要「擇隱蔽處放置鼠餌劑」，而且要在「鼠餌站外部張貼警語」，卻都沒做到，還怪罪給議員林亮君。張育萌也質疑，蔣萬安找議員落選的徐世勳當環保局長，把滅鼠重任交給這種「專業局長」，根本就是準備躺平。

張育萌在臉書發文指出，「議員誘導設局」這種話竟然講得出來？媒體獨家用「知情人士」爆料，說台北市的「亂投老鼠藥」是林亮君設局誘導環保局入坑。這位「知情人士」的邏輯是，上週四林亮君助理要求環保局注意公園裡的老鼠問題，環保局立刻回覆會去投藥，「林辦並沒有向環保局表達疑慮」，但晚上6點，林亮君卻發文罵市府投藥。

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張育萌諷刺，「我真的噴笑，蔣市府怎麼那麼脆弱？隨便一個議員就可以陷害設局？」他也直言，真相很簡單，就是threads上鼠滿為患，有很多在雙連市場遇到老鼠的影片和照片。雙連市場是林亮君的選區，所以她就原封不動把貼文傳給環保局。

張育萌表示，環保局說「收到」之後就去投藥，到這邊為止，公務員都很認真做事沒錯。但問題是，「你說你要去投藥，誰知道你是怎麼投？哪個議員神通廣大到未卜先知，可以預知市府會直接把老鼠藥幾乎是丟在路邊？」

張育萌指出，林亮君晚上發文，po很多張「市府亂投藥」的照片——這些照片都是環保局提供的，根本不是林亮君自己去拍。很多養寵物的網友看到，根本原地嚇瘋。張育萌直言，三歲小孩都知道，老鼠藥亂丟在草皮或公園，寵物或野貓狗誤食怎麼辦？小朋友在公園玩一玩，手不小心摸到，又把手放在嘴巴裡怎麼辦？根本不敢想像。所以林亮君就在反映，要環保局注意這樣的投藥方式。

張育萌質疑，重點是，環保局自己的SOP也說要「擇隱蔽處放置鼠餌劑」，而且要在「鼠餌站外部張貼警語」。啊現在通通沒有警語，放的地方也不夠隱蔽，當然會人心惶惶。台北市環保局長還加碼，說外界有很多對投藥的疑慮，「對第一線同仁所造成的傷害感到非常的難過」。對此張育萌也酸「哇，台北市府現在都不能罵了？蔣萬安不要再把問題推給第一線公務員啦」、「台北怎麼會淪落到市民有問題，市府都不用管事，放任市民、公務員和議員大亂鬥？」

張育萌也批評，這位假惺惺說很難過的環保局長，叫做徐世勳，他姐叫徐欣瑩，沒錯就是現在國民黨立委。徐世勳跟他姐一樣，都加入過民國黨，結果2018年選輸之後，先當台北市客委會主委，後來又十項全能，跑來當環保局長。

張育萌為此也在文末諷刺，「蔣萬安把滅鼠重任交給這種『專業局長』，根本就是準備躺平。笑鼠」。

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