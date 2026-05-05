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    首頁 > 政治

    拚台中市長及議員選舉 國民黨喊「議會過半 繼續執政」

    2026/05/05 06:49 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨中市黨部將在今年底的議會選舉打出「議會過半，繼續執政」。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨中市黨部將在今年底的議會選舉打出「議會過半，繼續執政」。（記者蘇金鳳攝）

    針對台中市議員選舉。國民黨目前已完成兩階段提名，共提名34席，台中市黨部主委蘇柏興表示，對於其他有意參選黨員，將會在5月中旬開放市議員參選登記，若有超額登記，就提送黨中央決定；此外，國民黨在台中市此次打出的口號將是「議會過半，繼續執政」，要讓國民黨單獨過半、江啟臣當選中市長。

    台中市議會應選65席議員，因為有3席議員已成為立委，目前市議會有62席，國民黨現任就有31席 ，雖未過半，但加上3席友好的無黨籍市議員及一席民眾黨江和樹也與國民黨交情不錯，若要表決，國民黨可勝選。

    而下一屆市議員選舉，中市議會就恢復了應選65席，國民黨提名了34席，雖有意參選未被提名的黨員質疑保守提名，不過，一旦國民黨若全數當選則是在議會有過半的席次。

    主委蘇柏興便表示，本屆市議員選舉，要打出的口號為「 議會過半，繼續執政」，他的責任就是讓所提名的34席市議員全數當選，要讓立法院副院長江啟臣選上中市長。

    至於有部分選區有黨員希望也能登記參選，蘇柏興表示，此次的提名是有分階段，現任優先提名、新人民調，會在5月中旬時，開放黨員登記時 ，有意參選黨員，就可以來登記，但因為提名小組核定提名的是34席，若要超額提名，就要由黨中央決定，因此就把所有登記參選的名單提交給黨中央，來做最後的決定。

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