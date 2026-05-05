「政客爽」造假通報「鼠蹤地圖」 林智群批：越來越沒下限

有網友自行架設網站整理「老鼠出沒」地圖，卻遭親藍粉專「政客爽」用假圖回報並聲稱「玩壞了這個系統」，對此律師林智群質疑，這樣造假還可以洋洋得意，國民黨的道德水準真是越來越沒下限。（圖擷自臉書）

台北市鼠患問題持續延燒，民眾持續在社群分享目擊老鼠訊息，藍營昨卻稱是民進黨操作「造鼠」計畫質疑是「人造鼠」，引發外界砲轟。針對有網友自行架設網站整理「老鼠出沒」地圖，更有親藍粉專「政客爽」用假圖回報並聲稱「玩壞了這個系統」，對此，律師林智群質疑，這種回報系統，基本上就是依靠大家的善意跟正直，這樣「造假還可以洋洋得意」，「國民黨的道德水準真是越來越沒下限」。

針對有網友自行架設「見鼠地圖 Rat Radar」，「政客爽」週一上午發文稱，「笑死，青鳥的台北老鼠雷達被我玩壞了，放迪士尼料理鼠王的玩偶照也通過了」、「本來以為是什麼高科技防疫系統，會辨識老鼠、定位熱區、分析鼠患。結果我實測發現，不用真的老鼠，連『迪士尼料理鼠王玩偶』放在門邊，照片一上傳也能審核通過」。該粉專也諷刺「這系統我覺得再繼續發展下去，台北可能到處都是料理鼠王或米老鼠」。

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在該則發文底下有許多藍營支持者叫好，但也有網友留言質疑「你這樣做，是想證明雙北沒鼠患，還是因此提供了什麼助力，或是要讓這個平台失效，為什麼呢？」、「刻意去破壞這類民間通報平臺，我不知道意欲為何」、「沒有想到有人會這麼沒下限連這樣也要鬧事造假」、「對這種公益互助活動看不順眼，然後搞破壞後自己覺得自己很厲害在那邊自爽」。

林智群在臉書發文指出，民眾自發性做一個台北老鼠雷達，讓大家回報在哪裡看到老鼠，讓一般民眾可以避開這些地方。結果就是有國民黨支持者林家興這種人，竟然用假圖片回報，還洋洋得意說玩壞了這個系統。

林智群強調，這種回報系統，基本上就是依靠大家的善意跟正直（相信不會有惡意回報民眾），自然不會對照片進行查核（如果要有那個功能，熱心民眾要多寫多少程式碼？人家有那個義務嗎？），回報民眾要傳什麼照片上去，系統都不會擋。

林智群直言，到目前為止，大家看到的唯一造假，不就是林家興你搞的嗎？他也諷刺，繼一堆黨工因為偽造死人連署被起訴判刑後，國民黨又一力作！這樣還可以洋洋得意，國民黨的道德水準真是越來越沒下限，並酸「不造假還不能成爲國民黨一員欸」、「造假就算了還放到網路上讓大家知道」、「要有多低能才會這樣做？」

後續林家興質疑林智群，強調他並非「政客爽」，林智群對此也另發一文表示，「我說（應該是鍾小平說）政客爽就是林家興，林家興很不爽，跑來嗆聲，否認他是政客爽，說要寄律師函給我（我好害怕）」。

林智群也提出4點回應，包含：

1.你們國民黨鍾小平都這樣講了（過去曾在政論節目說「政客爽」真實身分是林家興），鍾小平是國民黨內部的人，他會這樣講，一定有所本，我當然相信鍾小平。

2.鍾小平說你就是政客爽，是去年3/9的新聞，各大媒體都有報導，你到現在都不敢告鍾小平，事情不是很清楚嗎？

3.你既然覺得政客爽這個網站不錯，說你是政客爽，到底毀損了你什麼名譽？為什麼你又覺得別人說你就是政客爽是惡意指控？你不覺得自己很矛盾嗎？難道你內心深處覺得政客爽是什麼髒東西嗎？

4.我是律師，知道律師函是什麼東西，那種東西跟保留法律追訴權差不多，你不要浪費錢花律師費了。

對此網友也紛紛諷刺「看來他也知道政客爽是丟臉的」、「敢做就敢認，起碼我還會敬重他敢作敢當」、「可以投注的話，我投小平贏」、「覺得網站不錯又怎麼會是惡意指控？怎麼不應該是讚美嗎？」、「關公面前耍大刀，律師面前寄律師函」，也有人酸「很多小草被證實小草也都很火大餒！」。

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