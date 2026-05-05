江怡臻批蘇巧慧酸李四川TPASS高鐵構想 彭一書：推動政策不是呼口號

國民黨新北市長參選人李四川拋出TPASS通勤月票研議加價搭高鐵，國民黨新北市議員江怡臻今批民進黨與蘇巧慧有什麼資格批評？（江怡臻提供）

國民黨新北市長參選人李四川日前拋出TPASS通勤月票研議加價搭高鐵，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨回應，因還未公布細節，留待他們說明，她會參考學界意見，將交通運具功能發揮到最好；國民黨新北市議員江怡臻今為李四川抱不平，指構想可有多元看法、檢討改進，民進黨與蘇巧慧有什麼資格批評？綠營議員反批，推動政策不是呼口號，要謹慎評估。

江怡臻表示，李四川2018年任新北副市長，與時任台北市副市長鄧家基對接，雙北市府團隊共同排除萬難，率先推出1280月票，那是全國第一個真正打破縣市框架、整合運具的通勤方案，當時的立委蘇巧慧與民進黨「在冷嘲熱諷，批評是政策買票，說會造成財政崩潰」。

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她批評，民進黨在2022年選舉時又倉促「抄襲」改名TPASS，還冠上行政院之名，跟還稅於民，普發一萬元的套路一樣。總預算之爭，在野黨為了民生急迫性，提議將TPASS等新興計畫優先審查，民進黨竟投反對票，還拒絕動支，只為了指責在野黨，「簡直沒下限」。

民進黨新北市議員彭一書則說，李四川該政見在專家學者紛紛出來批評壓縮其他通勤運距的資源配置、影響整體補貼的公平性、增加需求讓高鐵更擠爆後，李四川「已偷偷下車」說「要了解所有專家委員所提的意見，除了價格計算，也要看高鐵運量，好好做評估」，結果身為競選團隊一員的江怡臻還「坐在車上」，完全沒掌握競選節奏，難怪李四川團隊被網友批評「已讀亂回」。

彭一書指出，當年北北桃通勤月票，就是當時民進黨縣市長參選人林佳龍、陳時中、鄭運鵬的共同政見，在時任行政院長蘇貞昌同意下規劃，以及前行政院長陳建仁任內執行，將北北基桃納入共同通勤圈，鐵路和機場捷運也列入TPASS適用範圍，讓民眾每月1200元就「通勤吃到飽」。

他強調，藍白立委在立法院惡意延宕總預算，遭民意反撲才改口要優先審查TPASS等新興計畫，一邊擋預算、一邊裝無辜，「放毒的是國民黨、賣解藥的也是國民黨」。

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