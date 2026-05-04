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    首頁 > 政治

    國民黨將竹北市長列「特殊選區」藍白協商共推候選人

    2026/05/04 22:47 記者廖雪茹／新竹報導
    國民黨中央今天正式發函新竹縣黨部，將竹北市長列為「特殊選區」，由國民黨與民眾黨透過協商機制，共同推舉候選人。（記者廖雪茹攝）

    國民黨中央今天正式發函新竹縣黨部，將竹北市長列為「特殊選區」，由國民黨與民眾黨透過協商機制，共同推舉候選人。（記者廖雪茹攝）

    2026年地方選舉，新竹縣竹北市長選情被視為牽動整個選局的關鍵，國民黨中央今天正式發函新竹縣黨部，將竹北市長列為「特殊選區」，宣布不辦理黨內公告、領表、登記及初選等程序，改由國民黨與民眾黨透過協商機制，共同推舉候選人。

    甫接任國民黨新竹縣黨部主委的新竹縣長楊文科，表示黨部將於5月8日正式公告2026公職選舉的提名作業，依既有機制辦理登記與初選。不過，黨部書記長莊佶霖今晚證實，今接獲中央黨部發函，針對竹北市長部分，黨中央列為「特殊選區」，雙方將依循2026地方選舉合作協議，由兩黨組成工作小組進行協調，並以內參民調方式，評估潛在人選的支持度，最終推舉最具勝選實力者出線。

    莊佶霖說明，竹北市被視為關鍵選區，黨中央十分重視，展現高度勝選企圖心，決心推出「最強候選人」為目標，因此決議採「藍白合作」模式，與民眾黨協商出共同的候選人。此運作模式在新北市長、嘉義市長及宜蘭縣長等選舉都有例可循，透過整合機制，凝聚力量，爭取整體勝選機會。

    國民黨新竹縣黨部表示，新竹縣僅竹北市長列為「特殊選區」，其他選區仍將按原制度走，仍會在8日公告領表、登記及初選等作業。

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