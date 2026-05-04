安鼠之亂！議員促新北成立專案小組 衛生局：中央CDC有區管

新北議員李余典（右）在議會質詢衛生局長陳潤秋（中）鼠患問題。（記者黃政嘉攝）

台北鼠患危機延燒成「安鼠之亂」，新北市現有1例漢他病毒症候群，今天多位新北市議員關切到鼠患防治議題，民進黨議員李余典質詢提到，是否能比照登革熱，新北市偕同台北市成立聯合專案小組？衛生局長陳潤秋回應，傳染病防治，各縣市上面是中央CDC（衛福部疾病管制署），CDC設有區管，新北及台北的傳染病防治是由台北區管做跨縣市協調，連結到中央，因此不會另外成立跨縣市的單位。

議員戴瑋姍問，雙北在相關政策上面的合作，「基北北桃合作交流平台」雙北到底有沒有動起來？陳潤秋說，該平台有一定會議期間。戴瑋姍質疑雙北彼此之間沒有合作。

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戴瑋姍也問有沒有做大規模清消？新北市環保局長程大維回應「有」，程大維說，不管是側溝，或是髒亂處清除垃圾，溝裡面也清乾淨後，再用漂白水阻斷其居住環境，（新北市）第一輪都做完了，剛好搭配防汛期，針對易積淹水處，都會定期巡視，加強清除阻塞處。

議員周雅玲詢問，今年到現在為止，民眾申請投鼠藥的數量是否有增加？程大維說，目前沒增加，他強調，化學防治為最末端，目前維持物理防治，就是不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住，相關地區搭配捕鼠籠。

李余典說，除了漢他病毒之外，老鼠還有一種「鉤端螺旋體」為其主要宿主，若老鼠傳染給貓狗，再間接傳給人，後果恐不堪設想，市府應鼓勵民眾的貓狗寵物注射相關疫苗，他另問，針對多廚餘的地點，有沒有打算劃設優先的防制區來處理？程大維回覆「有」，像是夜市或市場。

議員陳偉杰則拒絕「事後補救」，他建議市府在市場、老舊社區、校園周邊可建立常態化鼠類監測與預警體系，讓大眾免於生活在恐懼之中。

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