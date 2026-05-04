為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    沈伯洋台中演講「中國認知作戰」 聽眾爆滿，3百人風雨迎「爆炸頭」搶拍

    2026/05/04 20:16 記者黃旭磊／台中報導
    沈伯洋到台中演講「中國認知作戰」 ，俐落「短捲髮」風靡台下近3百名聽眾。（記者黃旭磊攝）

    沈伯洋到台中演講「中國認知作戰」 ，俐落「短捲髮」風靡台下近3百名聽眾。（記者黃旭磊攝）

    民進黨立法委員沈伯洋，傳將代表民進黨出戰年底台北市長選戰。國立台中教育大學學生會今晚（4日）邀請沈伯洋主講「中國認知作戰」，雖然晚間鋒面來襲，台中風雨交加，然而近3百人依舊坐滿音樂廳，到場民眾表示，「爆炸頭」（沈）實在太有魅力。

    台中教育大學學生會今晚近7時，邀校內學生及民眾進入求真樓音樂廳，廳內座位幾乎全被坐滿，沈伯洋頂著俐落「短捲髮」現身，露出靦腆微笑，台下瞬間掀起手機海，粉絲紛搶拍留念，人氣滿滿；沈伯洋隨即開講「從假訊息到認知作戰-數位時代的公民」，以90分鐘內容剖析中國認知作戰現況。

    沈伯洋呼籲，中國長期目標就是要併吞台灣，台灣不要誤以為簽和平協議有效，「上一個跟中國簽和平協議的就是西藏」，目的是透過國內協議讓他國無法介入，而共產黨對台灣認知作戰從未停歇，從早期的歡享網，到近期的密訊，都被印證是官方認知作戰農場，每天都在製造仇恨塞假新聞，「連總統墮胎」這種假訊息都有人信。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播