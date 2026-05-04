沈伯洋台中演講「中國認知作戰」 聽眾爆滿，3百人風雨迎「爆炸頭」搶拍

沈伯洋到台中演講「中國認知作戰」 ，俐落「短捲髮」風靡台下近3百名聽眾。（記者黃旭磊攝）

民進黨立法委員沈伯洋，傳將代表民進黨出戰年底台北市長選戰。國立台中教育大學學生會今晚（4日）邀請沈伯洋主講「中國認知作戰」，雖然晚間鋒面來襲，台中風雨交加，然而近3百人依舊坐滿音樂廳，到場民眾表示，「爆炸頭」（沈）實在太有魅力。

台中教育大學學生會今晚近7時，邀校內學生及民眾進入求真樓音樂廳，廳內座位幾乎全被坐滿，沈伯洋頂著俐落「短捲髮」現身，露出靦腆微笑，台下瞬間掀起手機海，粉絲紛搶拍留念，人氣滿滿；沈伯洋隨即開講「從假訊息到認知作戰-數位時代的公民」，以90分鐘內容剖析中國認知作戰現況。

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沈伯洋呼籲，中國長期目標就是要併吞台灣，台灣不要誤以為簽和平協議有效，「上一個跟中國簽和平協議的就是西藏」，目的是透過國內協議讓他國無法介入，而共產黨對台灣認知作戰從未停歇，從早期的歡享網，到近期的密訊，都被印證是官方認知作戰農場，每天都在製造仇恨塞假新聞，「連總統墮胎」這種假訊息都有人信。

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