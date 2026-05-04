台南這區傳藍白合？ 藍營南市議員第二波提名登記 4選區提9人

國民黨南市議員第2梯次公告5月7日起辦理領表登記。（國民黨台南市黨部提供）

國民黨台南市黨部公告黨內議員選舉第2梯次候選人提名登記事項，針對第1、4、5及7選區，預計提名9人，領表時間為7至8日、登記日期為11至13日，市黨部主委謝龍介表示，歡迎有志投入服務的黨員領表登記。

台南市議員第1選區大新營區因人口減少，下屆預計減少1席，形成「7搶5」局面，國民黨預計提名2席，除現任市議員蔡育輝將爭取連任外，檯面上尚未有其他人選，地方人士分析，國民黨恐將採取「藍白合」模式，禮讓民眾黨新人陳詩薇。

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第4選區國民黨預計提名1席，現任則為無黨籍議員周奕齊。第5選區國民黨預計提名2席，除現任市議員林燕祝的特助李佳蓉表態參選，以新人之姿積極走訪基層；曾以無黨籍參選的大營社區發展協會理事長廖俊道，傳出有意代表國民黨出征。

第7選區永康區，國民黨內不少人表態爭取參選，除現任市議員林燕祝力拚連任外，因案遭開除黨籍的議員李鎮國有意推出兒子李秉倫接棒，曾代表黨內投入南市第1選區立委選舉的周宏昌、新人卞宗康都已在進行選舉熱身，黨內預計提名4席。

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