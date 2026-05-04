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    首頁 > 政治

    避免「料理鼠王」出沒台南 議員籲2對策解鼠患

    2026/05/04 19:30 記者王姝琇／台南報導
    議員朱正軒提醒市場處，北部鼠患事件延燒，應提早借鑒，在問題尚未擴大前積極採取行動防範。（朱正軒提供）

    議員朱正軒提醒市場處，北部鼠患事件延燒，應提早借鑒，在問題尚未擴大前積極採取行動防範。（朱正軒提供）

    近期北部鼠患嚴重，台南市作為美食之都，有許多市場、夜市及小吃攤位，也曾發生餐廳「料理鼠王」出沒事件。民進黨議員朱正軒、蔡筱薇等人今質詢均提到，應提早借鑒經驗，在問題尚未擴大前積極採取行動。

    朱正軒指出，台北目前鼠患嚴峻，台南應積極採取行動，而解決鼠患首要任務是環境全面翻新，尤其老舊市場的木製板處常是老鼠藏匿與繁殖的溫床，透過硬體更新才能有效減少其生存空間。他認為，防制工作其一是斷絕食源，應要求攤商每天即時處理廚餘，二是主動出擊，廣泛設置捕鼠設施進行防制，透過硬體改善與主動防疫，打造衛生、安心的購物環境。

    經發局市場處表示，將督導各市場自治會及夜市管委會強化內部管理，落實清潔維護並適度投放滅鼠餌劑，同時環保局也將會同區公所，加強市場與夜市周邊排水溝清淤及定期消毒，並持續降低病媒蚊鼠孳生環境，形成公私協力的防治網絡。

    衛生局提到，後續將聯合經發局市場處啟動專案稽查，針對料理區及作業環境加強查核，若查獲有鼠跡或病媒出沒，將依食品安全衛生管理法限期改善，屆期未改善者，將依法裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰，確保業者落實衛生管理責任。

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