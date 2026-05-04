陪同總統晉見史國王母 林佳龍：外交部將持續與史國深化合作

外交部長林佳龍（左）3日隨同總統賴清德晉見史瓦帝尼王母。（擷取自林佳龍臉書）

總統賴清德本月2日成功出訪史瓦帝尼。隨行的外交部長林佳龍表示，他們昨日晉見史瓦帝尼王母、參訪史瓦帝尼國際會議中心（ICC），台史建交將滿58年，外交部將持續與史瓦帝尼深化合作，讓台史友誼穩健向前。

林佳龍透過臉書表示，他昨日隨同總統賴清德晉見史瓦帝尼王母，距離王母上次訪台，已過10年，總統昨日也邀請王母，希望不久的未來能在台灣再次歡迎她。

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林佳龍指出，接著在史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）親自陪同下，參訪史瓦帝尼國際會議中心，國際會議中心啟用時，作為史王登基40週年暨台史建交58週年、史國獨立58週年「雙58」慶典會後外賓晚宴的場地，當時更安排在文化展演廳播放總統賴清德致詞影片，以及精彩多元的文化演出。未來ICC除了舉辦各類會展，也將成為史國推動國際交流與會展產業的重要場域，協助史瓦帝尼連結區域與國際社會。

林佳龍表示，在參觀與交流期間，總統賴清德再次感謝史王、王母及史國人民對我國訪團的熱情接待，並長期在國際場合支持台灣、為台灣發聲，這份情誼，台灣始終銘記在心。

林佳龍指出，台灣與史瓦帝尼建交將滿58年，外交部會持續和史國深化合作關係，從經貿、產業、醫療、教育到人才培育，以總合外交推動榮邦計劃，讓台史友誼穩健向前。

外交部長林佳龍與總統賴清德一同在史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）親自陪同下，參訪史瓦帝尼國際會議中心。（擷取自林佳龍臉書）

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